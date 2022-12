Un tablet per Natale: Blackview Tab 13 a -54€

Vuoi mettere un tablet sotto l’albero? Approfitta dell’offerta di Natale su Amazon per Blackview Tab 13, un modello votato all’intrattenimento multimediale. Oggi l’e-commerce lo propone in sconto di 54 euro sul prezzo di listino, con disponibilità immediata e spedizione gratuita. Passiamo in rassegna tutti i dettagli.

Blackview Tab 13: l’offerta Amazon per Natale

Diamo uno sguardo a quelle che sono le sue specifiche tecniche più importanti: display da 10,1 pollici con risoluzione Full HD+ e certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light, processore octa core MediaTek Helio G85, 6 GB di RAM, 128 GB di memoria interna espandibile con microSD fino a 1 TB, Wi-Fi, Bluetooth, altoparlanti stereo, doppia fotocamera posteriore da 13+2 megapixel e frontale da 8 megapixel, con supporto al riconoscimento del volto, possibilità di inserire SIM per la connessione a Internet in mobilità e batteria da 7.280 mAh per un’ottima autonomia. Il sistema operativo è Android, con pieno accesso a Google Play per il download di applicazioni e giochi. Se hai bisogno di conoscere altre informazioni, le trovi tutte nella descrizione completa.

In questo momento, il tablet Blackview Tab 13 è in vendita su Amazon al prezzo finale di 175,99 euro, in sconto di 54,00 euro rispetto al listino. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio.

Hai la possibilità di scegliere tra due colorazioni, la spesa non cambia: Grigio oppure Blu.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.