Blackview Tab 16: l'evoluzione del tablet in uscita

Poiché le richieste di lezioni online e teleconferenze continuano ad emergere, l’importanza dei tablet è cresciuta in modo significativo e Blackview Tab 15 ha ottenuto un riconoscimento globale immediato per le prestazioni a tutto tondo sin dal suo debutto. Ma Blackview non si è fermato qui. Secondo i leaker: per soddisfare gli appassionati di display più grandi per l’ufficio, l’intrattenimento e l’apprendimento, Blackview ha in programma di lanciare un nuovo tablet Tab 16 questo mese e afferma che dovrebbe continuare l’esperienza di eccellente intrattenimento audio e video e più grande, più veloce e più crittografato rispetto a Tab 15, dando alla produttività una priorità più alta.

Display ed autonomia

Per consentire agli utenti di visualizzare più informazioni e ridurre lo slittamento del display durante la navigazione di documenti o pagine Web, Blackview Tab 16 sarà dotato di un display 2K ultra-grande da 11 pollici, che ha la certificazione TÜV Rheinland a bassa luce blu per ridurre l’affaticamento degli occhi in un’era in cui le lezioni online e gli uffici online sono sempre più richiesti, migliorando notevolmente l’efficienza del lavoro e dello studio. In quanto “strumento di produttività”, i funzionari di Blackview affermano che il Tab 16 è pronto per la situazione dell’apprendimento, dell’ufficio e dell’istruzione, con uno stilo e una tastiera. La tastiera è dotata di un touch panel simile a un notebook per un uso più confortevole in ufficio o in studio. Lo stilo fa un buon lavoro in termini di ritardo, permettendoti di scrivere annotazioni, record e persino operazioni disegnate a mano, il che porta davvero una nuova esperienza di apprendimento senza carta.

Con un corpo leggero da 7,95 mm e 533 g che ha una batteria gigante fino a 7680 mAh e durerà fino a 18 ore di utilizzo quotidiano, non devi preoccuparti di problemi di esaurimento dell’energia quando esci.

Fotocamera TOP e processore performante

Per facilitare le esigenze degli studenti o dei neofiti del posto di lavoro per registrare corsi e riunioni, Tab 16 avrà una fotocamera posteriore da 13 MP e una fotocamera frontale da 8 MP, che scattano foto di ciò che si desidera registrare, consentendo di sfogliare le informazioni in modo più efficiente con un 11- display da pollici, mentre la fotocamera frontale supporta lo sblocco facciale AI, è possibile sbloccare solo un battito di ciglia.

Octa-core Unisoc T616

Considerando più utenti per requisiti di velocità più elevati, Tab 16 dovrebbe utilizzare il chipset Unisoc T616 octa-core, che supera di gran lunga il suo predecessore Unisoc T610 di 36.982 punti nel test benchmark AnTuTu, con un aumento del 17% nella velocità di elaborazione della RAM, che può essere facilmente competente nell’apprendimento, nell’ufficio o nel gioco. Si dice che Tab 16 sia il primo tablet Blackview in assoluto ad avere 256 GB di ROM, fino a 14 GB di RAM e 1 TB di espansione della scheda TF, Tab 16 non solo verrà aggiornato per archiviare più contenuti digitali, ma anche le sue capacità multitasking più fluide saranno notevolmente migliorate.

Fino a 14 GB di RAM + 256 GB di ROM + fino a 1 TB di espansione della scheda TF

Per garantire un’esperienza utente più fluida, Tab 16 verrà fornito con Doke OS_P 3.0 basato su Android 12, che è migliorato nel design, praticità e fluidità, e Tab 16 sarà dotato di un processo Low Meminfo Killer che identificherà attivamente quali app stanno utilizzando e danno priorità alle risorse, gli utenti possono assistere a una migliore reattività dell’interfaccia.

Abbatti le barriere tra tablet e PC

Per offrire agli utenti un’esperienza simile a quella di un PC, è probabile che diventi un laptop da 11″ che funziona in modalità PC e gli utenti possono godere di grande comodità quando modificano documenti aziendali, prendono appunti di classe e tengono riunioni online con grande comodità.

Altri punti salienti

Inoltre, Tab 16 avrà altoparlanti quad-box Smart-K per fornire audio stereo 3D e Widevine L1 che consente agli utenti di guardare le principali app di streaming con la massima qualità dell’immagine.Allo stesso tempo, per fornire agli utenti e alle aziende una sicurezza sufficientemente forte, Tab 16 sarà integrato con SE-Linux, che impedirà efficacemente il rooting del dispositivo e impedirà alle app che tentano di rubare informazioni private.

Nel complesso, il Tab 16 sembra essere più produttivo di un telefono, pur essendo più portatile di un PC. Si dice che l’anteprima mondiale sarà lanciata dal 20 al 26 marzo 2023 PST. Per ulteriori informazioni, fare clic qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.