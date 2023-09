Blackview Tab 7 Pro: MEGA sconto del 31% su Amazon

Se sei alla ricerca di un tablet potente, versatile e conveniente, non perdere l’occasione di acquistare il Blackview Tab 7 Pro, che attualmente gode di uno sconto imperdibile del 31% su Amazon. Questo dispositivo offre una combinazione perfetta di prestazioni eccezionali e funzionalità avanzate. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo incredibile di soli 109,99 euro.

Blackview Tab 7 Pro: le scorte a disposizione sono limitate

Il cuore pulsante del Blackview Tab 7 Pro è il suo processore T606 a 8 core, che garantisce una risposta rapida e senza ritardi quando si lavora su più compiti contemporaneamente. Con 6 GB di memoria RAM e la possibilità di espandere ulteriormente la memoria di altri 4 GB, hai a disposizione tutto lo spazio necessario per archiviare giochi, video, applicazioni e musica. Inoltre, con una memoria interna di 128 GB e la possibilità di espandere fino a 1 TB con una scheda TF (non inclusa), non dovrai mai preoccuparti dello spazio di archiviazione.

La connettività è un altro punto forte del Blackview Tab 7 Pro. Dotato di due slot per SIM, supporta sia il 4G LTE che il 5G WiFi, garantendo una connessione veloce e affidabile ovunque tu vada. Questo tablet è perfetto per il lavoro e l’intrattenimento in mobilità.

Il sistema operativo Android 12, Doke_OS GO3.0 e la certificazione Google GMS assicurano che il tuo Blackview Tab 7 Pro sia al passo con le ultime tecnologie. Android 12 offre una gestione avanzata delle autorizzazioni e una dashboard privacy per garantire la sicurezza dei tuoi dati. Doke_OS P 3.0 migliora l’esperienza utente con funzioni come la modalità PC, il tema scuro e la navigazione gestuale. Grazie a Google GMS, puoi scaricare facilmente le tue app preferite come Line, Facebook, Skype, Netflix e molti altri.

Il tablet vanta un ampio schermo da 10,1 pollici con risoluzione FHD+ per una visione nitida e dettagliata. Con la modalità oscura e la modalità di lettura, offre un comfort di lettura eccezionale. Inoltre, i due altoparlanti stereo e il jack per cuffie da 3,5 mm ti consentono di godere appieno dell’audio senza interferenze.

La batteria da 6580 mAh ti permette di goderti a lungo video, giochi, e-book e molto altro ancora. La fotocamera da 13 MP è ideale per le videoconferenze e lo sblocco facciale aggiunge un livello di sicurezza extra. Inoltre, la funzione OTG ti consente di collegare altri dispositivi elettronici al tablet.

Infine, il Blackview Tab 7 Pro supporta diverse modalità di navigazione grazie a GPS, Beidou, Glonass e Galileo, rendendolo perfetto per chi ama viaggiare. Non lasciarti sfuggire questa incredibile offerta su Amazon e acquistalo subito ad un prezzo imbattibile di soli 109,99 euro. Non perdere altro tempo, le scorte a disposizione sono limitate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.