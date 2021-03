Oggi chi è alla ricerca di un tablet Android completo e versatile può dare un’occhiata su Amazon dove il modello Blackview Tab 8E è proposto con un coupon sconto di 10 euro. Ha tutto ciò che serve per l’intrattenimento multimediale e non solo come vedremo a breve. Le recensioni lo promuovono con 4,2 stelle su 5.

Blackview Tab 8E: coupon sconto da 10 euro su Amazon

Queste le specifiche tecniche: display da 10,1 pollici con pannello IPS e risoluzione 1920×1200 pixel, processore octa core SC9863A da 1,60 GHz, 3 GB di RAM, memoria interna da 32 GB espandibile con schede microSD fino a 128 GB, altoparlanti stereo, fotocamera posteriore da 13 megapixel e frontale da 5 megapixel utile per riunioni, videochiamate, selfie e per partecipare alle lezioni online, WiFi, Bluetooth e batteria da 6.580 mAh che garantisce un’autonomia elevata. Le dimensioni sono 24,3×16,2×0,9 centimetri, il peso si attesta a 600 grammi. Il sistema operativo preinstallato è Android 10. Per altre informazioni far riferimento alla scheda del prodotto.

Oggi il coupon sconto da 10 euro proposto su Amazon può essere sfruttato per acquistare Blackview Tab 8E nelle colorazioni Grigio e Oro al prezzo di soli 129,99 euro invece di 139,99 euro come da listino. La disponibilità è immediata, la spedizione gratuita.

Affiancandogli la tastiera Bluetooth dedicata diventa un piccolo laptop adatto alla didattica a distanza e per gestire le operazioni base dello smart working come navigazione, comunicazione, posta elettronica ed editing dei documenti.