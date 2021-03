Huawei MateBook D 14 in offerta su Amazon

Con il ritorno alla didattica a distanza in alcune regioni è necessario acquistare un buon notebook che offra prestazioni e autonomia soddisfacenti. Uno dei migliori è lo Huawei MateBook D 14 con processore AMD Ryzen 7 che Amazon propone al prezzo di 749,90 euro.

Huawei MateBook D 14: sconto su Amazon

Il MateBook D 14 ha un design piuttosto gradevole. Il telaio è in lega di alluminio, mentre spessore e peso sono 15,9 millimetri e 1,38 Kg. Lo schermo FullView ha 14 pollici ha una risoluzione full HD (1920×1080 pixel), cornici molto sottili (solo 4,8 millimetri) e un angolo di visione pari a 178 gradi. La cerniera permette di aprirlo fino a 180 gradi.

Il modello in offerta su Amazon integra il processore AMD Ryzen 7 3500U con GPU Radeon Vega 8, 8 GB di RAM DDR4 e SSD PCIe da 512 GB. Il sistema di raffreddamento sfrutta una ventola silenziosa per smaltire il calore in eccesso. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac e Bluetooth 5.0.

Sono inoltre presenti il lettore di impronte digitali (sotto il pulsante di accensione), jack audio da 3,5 millimetri, porte USB Type-C e Type-A (2.0 e 3.0), uscita HDMI, altoparlanti stereo e webcam 720p ad incasso (tra i tasti funzione F6 e F7). La batteria da 56 Wh offre un’autonomia di quasi 10 ore.

Lo Huawei MateBook D 14 può essere acquistato su Amazon al prezzo di 749,90 euro, invece di 799,00 euro, eventualmente utilizzando la Carta del docente.