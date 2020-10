Huawei MateBook D da 14" a soli 599€ su Amazon

Da qualche anno Huawei ha pensato di inserirsi nel mercato degli ultrabook riscuotendo anche un ottimo successo grazie ai suoi prodotti affidabili e di ottima manifattura venduti ad un prezzo concorrenziale. Quest’oggi vi parliamo di un’esclusiva offerta dedicata all’Amazon Prime Day riguardante proprio uno di questi laptop.

Huawei MateBook D 14 scontato del 20% su Amazon

Stiamo parlando dell’Huawei NobelB-WAH9A MateBook D da 14 pollici. HUAWEI MateBook D 14 monta un notevole display IPS con risoluzione 1920 x 1080 e con i bordi ridotti a soli 4.8mm, che fanno sembrare il display FullView da 14 pollici quasi infinito.

Con un peso di soli 1.38kg con uno spessore di 15.9mm, il design aerodinamico non solo è bello, ma significa anche che potete aprire le cerniere del display fino a quasi 180° hinge to nearly 180°. Troverete sempre la migliore visuale, anche se siete sdraiati o seduti sul divano. L’Huawei MateBook D 14 è alimentato da un processore Intel Core i5-10210U di decima generazione che accelera e potenzia le prestazioni. Dotato di un SSD PCIe da 256 GB e di 8 GB di RAM DDR4 con architettura dual-channel, la velocità di lettura e scrittura è incredibilmente elevata.

La funzione Multi Schermo facilita l’interazione tra dispositivi, consentendovi di proiettare lo schermo del telefono sul pc. Questo non solo permette di utilizzare applicazioni e modificare i file del telefono sul computer, ma anche di trascinare i file tra i due dispositivi più facilmente. Presente anche un lettore d’impronte digitale posto sul tasto di accensione e una batteria da 56 Wh con cui è garantita un’autonomia di 13,2 ore nel caso in cui usiate il laptop per la riproduzione video.

Menzione anche per il nuovo design della ventola a forma di S che facilita la dispersione di calore e il flusso d’aria, raffreddando il laptop in modo rapido e silenzioso. Huawei MateBook D 14 viene fornito con un caricabatterie USB-C da 65 W che potete tenere comodamente in tasca, in modo da ricaricarlo mentre siete in giro. In soli 30 minuti potete caricare la batteria del laptop ada 0 al 46%.

Tra le chicche, infine, l’innovativa webcam a scomparsa che si camuffa con la tastiera, un jack audio da 3,5 mm, una porta USB 3.0 e 2.0, una HDMI e una porta USB-C per la condivisione e la ricarica. Insomma, se siete alla ricerca di un ottimo laptop non fatevi scappare questa offerta Amazon per portarvelo a casa al prezzo di 599 euro con uno sconto del 20% rispetto al prezzo di listino.