Il bundle proposto oggi su eBay al prezzo di soli 168,25 euro che comprende Blackview Tab8 e la tastiera con touchpad utile per trasformare il tablet Android in un piccolo laptop è un’occasione: non solo per la spesa ridotta rispetto a quella che sarebbe richiesta per l’acquisto separato delle due componenti, ma anche per la qualità del dispositivo.

Il tablet Android di Blackview (Tab8) con tastiera: l’occasione

Diamo un’occhiata alle specifiche tecniche più importanti: display da 10,1 pollici con risoluzione 1920×1200 pixel, processore octa core SC9863A, 4 GB di RAM, memoria interna da 64 GB, modulo 4G-LTE per la connessione a Internet in mobilità, lettore per schede di memoria, GPS, WiFi, Bluetooth, fotocamera posteriore da 13 megapixel, sensore frontale da 5 megapixel per le videochiamate e batteria da 6.580 mAh che garantisce un’autonomia elevata con una sola ricarica. Lato software, come già scritto, il sistema operativo preinstallato è Android nella sua versione 10. Maggiori informazioni nella scheda del prodotto.

Oltre al tablet nella confezione sono inclusi la tastiera, l’adattatore per l’alimentazione, una pellicola protettiva per lo schermo, un cavo USB e il manuale utente. Tutto questo al prezzo di soli 168,25 euro. Il prodotto si trova in Italia e la consegna a domicilio avviene in pochi giorni con spedizione gratuita. L’account eBay che si occupa della vendita è quello ufficiale di Blackview.