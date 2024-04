Blank: il conto corrente aziendale senza canone per 3 mesi

Blank è il conto corrente aziendale, lanciato da una società del gruppo Crédit Agricole, destinato a liberi professionisti, un piccoli commercianti, artigiani e lavoratori autonomi. Semplifica la gestione quotidiana della tua attività, offrendoti una soluzione pratica e conveniente e con canone gratis per i primi 3 mesi, se lo richiedi entro il 5 maggio.

Blank: il conto per le aziende semplice e pratico

Blank è facile da aprire: in soli 5 minuti attivi il tuo conto aziendale online e con 3 mesi gratuiti. Dopo di ciò, il canone parte da 9€ + IVA al mese e ti permette di effettuare tutte le operazioni bancarie classiche, come bonifici SEPA, oltre ad avere una carta di debito Visa Business. I 3 mesi gratuiti sono inoltre senza vincoli, dandoti la possibilità di provare il conto corrente e, eventualmente, disdire nel caso in cui non fossi soddisfatto.

Diventare titolare richiede veramente pochissimo tempo: ti basta fornire un documento di identità, l’indirizzo email, informazioni sulla tua attività e il conto è subito aperto. Come molti conti della sua tipologia, include anche specifiche funzionalità che consentono di farti risparmiare tempo, tra cui strumenti per la contabilità, creazione di preventivi e proforma, possibilità di digitalizzare note e spese e altro.

Blank è disponibile in tre piani:

Essenziale : da 9€ al mese, con 1 carta di debito VISA business, 30 bonifici al mese e assicurazioni viaggio, malattia e incidenti incluse.

: da 9€ al mese, con 1 carta di debito VISA business, 30 bonifici al mese e assicurazioni viaggio, malattia e incidenti incluse. Comfort : 17€ al mese, aggiunge 60 bonifici, strumenti per il supporto del contabile e massimali per la carta più alti.

: 17€ al mese, aggiunge 60 bonifici, strumenti per il supporto del contabile e massimali per la carta più alti. Completo: 39€ al mese, ha in più i bonifici SEPA illimitati e assicurazione sul mantenimento del reddito, insieme all’assistenza stradale in europa e assistenza spese mediche.

Ti permette anche di operare con conti correnti esteri per incassare le fatture. Il servizio clienti è disponibile tutti i giorni della settimana per qualsiasi richiesta d’aiuto: puoi contattarlo tramite telefono, email o anche WhatsApp, per una comodità totale.

Diventa ora titolare di Blank e rendi tutto più semplice con la tua attività.