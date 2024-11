Blender 4.3 introduce le librerie Vulkan in via sperimentale

Blender Foundation ha annunciato da poco la disponibilità di Blender 4.3, il noto software di grafica 3D gratuito, multipiattaforma e anche open source. Con la nuova versione, vengono introdotte, in via sperimentale, le librerie Vulkan, tramite relativo backend. Oltre a ciò, l’aggiornamento è accompagnato da classiche migliorie e nuove funzionalità che elencheremo in questo articolo.

Blender 4.3: librerie Vulkan e altre novità della nuova versione

Come accennato inizialmente, Blender 4.3 aggiunge in via sperimentale le librerie Vulkan per il render dell’interfaccia utente nelle versioni Linux e Windows. Queste potranno essere abilitate recandosi su Preferenze>Interfaccia>Extra per sviluppatori>Sistema>Backend. Sussistono tuttavia alcune limitazioni, come la mancanza di supporto per la suddivisione GPU e OpenXR, oltre a prestazioni inferiori rispetto al backend OpenGL.

L’aggiunta sperimentale delle librerie Vulkan su Linux ha requisiti minimi che includono una GPU Radeon RX 400, una Nvidia GeForce GTX 900 o successive, utilizzando al tempo stesso gli ultimi driver disponibili per il modello in possesso. È anche compatibile con le GPU Intel UHD, Iris e ARc.

Tra le nuove funzionalità, Blender introduce ora un nuovo interruttore per attivare la funzionalità Fast GI Approximation, un nuovo nodo metallico BDSF nell’editor degli shader, una nuova texture Gabor Noise, una nuova voce per il tema che permette di gestire il colore della linea del percorso di movimento prima e dopo il fotogramma corrente, un pulsante contagocce per selezionare le proprietà di un osso e il supporto per i selettori di azione per i blocchi dati nell’editor “Proprietà”.

Oltre a ciò, viene aggiunto il supporto per l compositing multi-pass per EEVEE, insieme a una modalità del punto bianco nel bilanciamento del colore, una nuova opzione globale “Salva come render” nel nodo File Output, supporto per i metadati Cryptomatte nel compositore GPU e altre aggiunte, come il supporto ray tracing con accelerazione hardware su Linux.

Blender 4.3 è già disponibile al download dalla pagina ufficiale. Le novità complete sono elencate nelle note di rilascio.