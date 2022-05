Blink Indoor in OFFERTA: è il momento perfetto per acquistarla

La videocamera di sorveglianza Blink Indoor si trova in offerta su Amazon a 49,99€, con il 38% di sconto e 30 euro di risparmio rispetto al prezzo solito.

Tra i sistemi di sorveglianza, la gamma Blink di Amazon è tra le più apprezzate, grazie alla sua natura plug & play. Bastano pochi passaggi per installare un sistema di videocamere di sorveglianza affidabile e di alta qualità.

Il modello in offerta oggi fa parte della serie indoor, ovvero perfette da installare in spazi chiusi come case o uffici. Tra le caratteristiche più interessanti del sistema Blink, troviamo un’autonomia complessiva di ben 2 anni con un solo set di batterie, registrazione video in risoluzione HD e sensore per la rilevazione del movimento.

Questa telecamera di sorveglianza si collega alla rete e consente il monitoraggio delle immagini da remoto, accedendo all’apposita app per smartphone. Inoltre, si integra alla perfezione con l’assistente vocale Alexa e con i dispositivi della serie Amazon Echo Show, tramite i quali è possibile monitorare le videocamere Blink.

Blink Indoor monta anche un microfono e uno speaker, utili per una comunicazione bidirezionale. Tramite lo smartphone si può ascoltare l’audio catturato dal microfono della videocamera ed è anche possibile parlare tramite lo speaker integrato.

Oggi è possibile acquistare una singola videocamera Blink Indoor in offerta su Amazon a 49,99€, uno dei prezzi più bassi di sempre, con spedizione senza alcun costo aggiuntico e consegna espressa entro 1-2 giorni lavorativi dall’invio dell’ordine.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.