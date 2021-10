Blink Indoor: la telecamera full wireless al minimo storico

Se sei alla ricerca di una buona telecamera per la videosorveglianza interna, oggi su Amazon trovi una delle migliori in offerta. Stiamo parlando della Blink Indoor, un dispositivo ideale per tenere sotto controllo la tua abitazione quando sei fuori casa, oggi al minimo storico.

Telecamera Blink Indoor: caratteristiche tecniche

Blink è un’azienda di Amazon, il che garantisce un’integrazione pressoché perfetta con l’assistente vocale Alexa. La telecamera, infatti, può essere controllata completamente con la propria voce attraverso i dispositivi compatibili. Allo stesso modo, grazie all’audio bidirezionale, potrai controllare i dispositivi connessi alla rete direttamente dalla Blink Indoor. Questa possiede un microfono e un altoparlante che consente di condurre conversazioni chiare e cristalline a distanza. Ottimo il sensore in grado di riprendere immagini alta definizione, e non manca il sensore ad infrarossi per la visione notturna. Si tratta inoltre di una videocamera completamente wireless, alimentata da due batteria AA. Queste garantiscono un’autonomia massima di ben 2 anni, che elimina completamente la necessità della ricarica.

Non mancano alcune funzionalità dedicate alla sicurezza, come la rilevazione dei movimenti. La telecamera, in caso di attività anomale, invierà immediatamente una notifica sull’app Blink Home Monitor. In questo modo, in caso di problemi, sarà possibile intervenire tempestivamente. Grazie all’applicazione, inoltre, la configurazione è estremamente semplice. Il design full wireless, ed i passaggi guidati, consentono un’installazione rapida, senza la necessità di alcuno strumento aggiuntivo. Tutto il necessario è incluso in confezione, ed è possibile posizionare la telecamera praticamente ovunque. Il salvataggio delle registrazioni può avvenire sia su microSD fino a 256GB, sia sul Cloud (attraverso un servizio in abbonamento). In alternativa, è possibile acquistare separatamente il Blink Sync Module 2 ed avere un vero e proprio dispositivo di archiviazione esterno Wi-Fi.

Grazie ad uno sconto del 25%, la Blink Indoor è acquistabile su Amazon a soli 59,99 euro prezzo più basso mai registrato per questo prodotto.