Blink Mini 2 a -40%: sorveglia la tua casa, dentro e fuori

Lanciata da Amazon solo pochi mesi fa, Blink Mini 2 è già in sconto del 40% sull’e-commerce. Si tratta della nuova videocamera per la sorveglianza della casa progettata per l’utilizzo sia negli ambienti interni che in quelli esterni, grazie al design studiato per resistere alle intemperie. In questo momento la puoi acquistare al prezzo stracciato di 23,99 euro. Il bundle da due unità è ancora più conveniente: solo 41,99 euro.

Super sconto sulla nuova videocamera Blink Mini 2

C’è la piena compatibilità con Alexa e con i dispositivi della linea Echo, in particolare gli smart display. Tra le novità introdotte rispetto alla generazione precedente figurano il faretto LED integrato, il campo visivo più ampio e una migliore qualità dell’immagine quando c’è poca luce. Si aggiungono poi la visione notturna a colori, il rilevamento del movimento e l’invio di notifiche in tempo reale in caso di anomalia, senza dimenticare la comunicazione audio bidirezionale. Ovviamente, ogni operazione può essere controllata anche da remoto via applicazione su smartphone, come si può vedere nell’immagine qui sotto. Dai uno sguardo alla scheda completa per saperne di più.

Le immagini qui allegate mostrano Blink Mini 2 nella colorazione Nero, ma anche quella Bianco è in promozione: scegli lo stile che preferisci e che meglio si adatta alla tua casa, la spesa non cambia. Lo sconto del 40% sul listino è applicato in automatico (non servono coupon) e ti permette di comprare la videocamera di sorveglianza al prezzo stracciato di soli 23,99 euro, il più basso di sempre. Oppure comprane due a 41,99 euro.

Per gli abbonati Prime che effettuano subito l’ordine c’è anche la consegna gratuita a domicilio prevista entro domani. Vendita e spedizione sono gestite attraverso la rete logistica di Amazon.