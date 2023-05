Blink Mini: la sicurezza domestica ideale a soli 26€

Si sente più spesso parlare di furti domestici anche in brevi momenti della giornata in cui la casa resta vuota, tipo quando si esce per andare a fare la spesa. Il rischio aumenta notevolmente, poi, durante le vacanze quando si tende a partire per brevi o lunghi viaggi lasciando la propria casa a rischi di furti e scassi. Per rilevare eventuali intrusi all’interno dell’abitazione è disponibile Blink Mini al prezzo di 26,24 euro, nonché uno dei prezzi più bassi di sempre per questa tipologia di dispositivo: lo sconto è del 25% rispetto al prezzo di listino di 34,99 euro.

Blink Mini: sconto del 25% su Amazon

Si tratta di un dispositivo molto piccolo e compatto (50x49x36 millimetri), quindi può essere mimetizzata facilmente per registrare facilmente eventuali intrusioni. La videocamera di sorveglianza riprende e registra alla risoluzione di 1080p (full HD) fino a 30 fps. Possiede anche la visione notturna ad infrarossi con un campo visivo di ben 110 gradi. La connettività è garantita dal modulo WiFi 802.11b/g/n che consente di inviare allo smartphone le immagini e le notifiche quando viene rilevato un movimento (deve essere installata l’app Blink Home Monitor). Sono inoltre presenti altoparlante, microfono e porta micro USB per l’alimentazione.

Essendo un prodotto Amazon è ovviamente possibile abbinare la videocamera ad un dispositivo compatibile con Alexa (ad esempio Echo Show) per utilizzare i comandi vocali e vedere le immagini. Inoltre potete anche guardare, ascoltare e parlare con persone e animali domestici in casa vostra dallo smartphone, con la funzione Live View e l’audio bidirezionale. Potrete salvare e condividere i video localmente con Sync Module 2 e una chiavetta USB (venduti separatamente) oppure nel Cloud con 30 giorni di prova gratuita del piano d’abbonamento Blink.

