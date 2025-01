Blink Mini torna in sconto su Amazon: piccola telecamera FHD imbattibile

Una piccola telecamera con cui monitorare cosa accade in casa e tenerla al sicuro. Blink Mini è un dispositivo che gestisci tramite app sullo smartphone e connetti ad Amazon Alexa, da installare è semplice semplice e piena di risorse. Il punto forte? Le dimensioni compatte che te la fanno posizionare ovunque senza dare nell’occhio. La acquisti su Amazon a soli 25,99€. Lo sconto del 13% rende il prezzo un piccolo affare quindi aggiungilo al carrello ora.

Blink Mini, la telecamera di sicurezza per casa tua

È piccola ma funzionale. Blink Mini è una telecamera di ultima generazione ideale per tenere sotto controllo il tuo appartamento e sapere sempre ciò che accade. In modo particolare, si collega all’app del tuo smartphone e puoi avere un occhio vigile anche se sei lontano svariati chilometri.

Ha un obiettivo 1080p ossia Full HD che riprende l’ambiente nei suoi più piccoli dettagli. Non solo, per le ore buie torna utilissima la visione notturna. Quando vai via approda in tuo soccorso il rilevatore del movimento: una volta che lo attivi, quando viene rilevato qualcosa di anomalo una notifica push ti informa all’istante. In questo caso puoi controllare chi è la persona che è dentro casa ed eventualmente comunicare con la stessa attraverso l’audio bidirezionale.

La configurazione è semplice e si realizza in due secondi, non devi far altro che scegliere il posto giusto in cui installarla. È stata realizzata per gli ambienti interni, tienilo a mente. Al momento dell’acquisto ti viene fornita una prova di 30 giorni per il servizio di Cloud su cui trovi tutti i video salvati.

A soli 25,99€ su Amazon, la straordinaria Blink Mini è quella giusta da acquistare. Collegati in pagina e approfitta ora dello sconto del 13% che con un click ti fa completare l’acquisto.

È sufficiente avere un abbonamento Amazon Prime per spedizioni rapide e gratuite in tutta Italia.