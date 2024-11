Blink Outdoor: 3 videocamere senza fili da esterno scontate del 60%

Tieni sotto controllo anche gli spazi esterni con un sistema di sicurezza di ultima generazione. Fornito direttamente da Amazon, Blink Outdoor è una videocamera di sicurezza senza fili che puoi collegare con Amazon Alexa e sfruttare in mille modi diversi. Puoi acquistare il pack da 3 pezzi a soli 99,99€ su Amazon grazie a uno sconto del 60% andato online con il black friday 2024.

Blink Outdoor, la videocamera per esterno senza fili

La puoi installare praticamente ovunque perché non solo è facilissima da montare, ma non richiede neanche l’aiuto di uno specialista. Con la sua tecnologia senza fili non dovrai preoccuparti di alcun collegamento con la corrente elettrica ma bensì dovrai scegliere soltanto una posizione che possa sfruttare al meglio tutte le sue funzionalità. Avendone ben 3 a disposizione, non lasci neanche un punto cieco.

Essendo un prodotto progettato per l’esterno, ovviamente, è impermeabile e non si rovina in nessun caso.

Una volta che la colleghi alla applicazione sul tuo smartphone hai a disposizione una visione HD degli spazi e non solo perché con le tecnologie avanzate integrate al suo interno puoi sfruttare anche la visione notturna infrarossi, la comunicazione a due vie e il rilevamento del movimento che ti avvisa se qualcuno si avvicina in tempo reale.

Insomma, impossibile che qualcosa possa accadere fuori da casa tua senza che tu ne sia a conoscenza.

A soli 99,99€ su Amazon, le 3 Blink Outdoor sono disponibili per rendere la tua abitazione extra sicura. Approfitta immediatamente dello sconto del 60% offerto dal Black Friday 2024.

Le spedizioni sono gratuite e veloci con Prime.