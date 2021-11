Blink Outdoor: il kit completo da 4 telecamere al minimo storico

Se hai intenzione di installare un sistema di videosorveglianza, quella che ti proponiamo oggi è un’offerta davvero sensazionale. Si tratta del kit da 4 telecamere Blink Outdoor, un pacchetto davvero completo e funzionale, oggi scontato praticamente a metà prezzo segnando il minimo storico.

Kit da 4 telecamere Blink Outdoor: caratteristiche tecniche

Blink è un marchio Amazon, e grazie all’integrazione con Alexa rappresenta una delle videocamere più apprezzate sul mercato. È possibile, infatti, monitorare in tempo reale le immagini non solo dai dispositivi mobili, ma anche da quelli Echo dotati di display, come Echo Show 5. Naturalmente le telecamere sono completamente gestibili attraverso i comandi vocali. All’interno un sensore da 1080p si occupa di riprendere le immagini in alta definizione. Non manca la visione a infrarossi, che consente di monitorare cosa accade anche in piena notte con un’ottima qualità delle immagini. La Blink Outdoor è, inoltre, resistente ad acqua e polvere consentendo l’installazione anche in ambienti esterni.

Non manca naturalmente il sensore di movimento, che consente di ricevere una notifica non appena viene rilevata un’anomalia. Lo stesso vale per il rilevamento del rumore. Comodo l’audio a due vie che consente di conversare, anche quando sei fuori casa, con eventuali visitatori. Per il salvataggio delle registrazioni è possibile procedere sia con il cloud, attraverso un servizio in abbonamento che consente di visualizzare quanto registrato anche da remoto. In alternativa, all’interno del kit, viene fornito il Blink Sync Module 2 che consente il salvataggio in locale anche su supporti esterni come HDD, SSD o microSD. Si tratta, infine, di telecamere full wireless, che quindi non richiedono alcun tipo di cablaggio. Questo consente un posizionamento estremamente semplice, ed una configurazione rapida attraverso l’applicazione dedicata. Le telecamere sono alimentate da due batterie AA a litio che forniscono un’autonomia di ben 2 anni.

Grazie ad uno sconto del 48%, il kit da 4 telecamere Blink Outdoor è disponibile su Amazon a soli 159,99 euro per un risparmio di ben 150 euro sul prezzo di listino.