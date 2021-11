Blink outdoor: la telecamera di sicurezza migliore che ci sia

L'inverno sta arrivando e nonostante sia una stagione fredda è anche quella più propensa per partire qualche week end e farsi qualche settimana in montagna o comunque fuori dalla frenesia della vita lavorativa. Se nel organizzare la tua fuga ti è venuto in mente che forse casa tua non potrebbe essere in sicurezza, ho la soluzione giusta per te ossia Blink Outdoor. Questa meravigliosa telecamera di sicurezza ti permette di avere sempre un occhio puntato sul tuo appartamento e di sapere se succede o meno qualcosa.

Quanto la paghi? Pochissimo grazie alla promozione in corso su Amazon che la fa diventare tua a soli 54.99 euro. Hai sentito bene, il ribasso del 45% ti fa risparmiare più di quaranta euro segnando questo come un vero affare da prendere al volo.

Blink Outdoor: il sistema di sicurezza che stavi cercando

Nonostante esistano varianti anche per l'interno, secondo me assicurarsi che l'esterno non sia compromesso è il primo passo per mettere in sicurezza la propria casa. Questo piccolo gioiellino firmato Blink è semplicissimo da installare e ti offre veramente delle gioie, nel vero senso della parola.

In colorazione nera non dà nell'occhio e se hai Amazon Alexa in casa (su in dispositivo con display) puoi persino vedere cosa accade in tempo reale richiedendo all'assistente di mostrartelo. Questo prodotto, quindi, ti torna utile due volte dal momento che poi fissarlo sulla porta d'entrata e poter interagire persino con chi si trova al suo esterno grazie all'audio bidirezionale.

Resiste ad ogni genere d'intemperie, non ha bisogno di alcun collegamento con fili dato che ha una batteria con autonomia di 2 anni e al suo interno non manca la famosissima rilevazione di movimento che ti avvisa in tempi rapidissimi se viene rilevato qualcosa di anomalo.

Acquista subito la tua Blink Outdoor su Amazon a soli €54,99. La ordini e la ricevi a casa senza alcun costo aggiuntivo.