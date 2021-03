Blink Outdoor, ora la videosorveglianza costa meno

Una, due, tre o quattro? Basta pensarci un attimo e sarà facile capire quante videocamere possano servire per dar vita ad un buon impianto di videosorveglianza per le proprie esigenze. A questo punto il calcolo è facile ed è reso più dolce dallo sconto disponibile in queste ore su Amazon: la videosorveglianza Blink è disponibile con lo sconto del 25%, rendendo lo sviluppo di una rete di controllo estremamente semplice e conveniente.

Videosorveglianza Blink, ecco lo sconto del 25%

Questi i prezzi per i differenti bundle, tutti equamente scontati del 25%:

Nessun cavo di rete necessario: è sufficiente una rete Wifi. Nessun cavo di alimentazione necessario: il tutto è alimentato con una batteria della durata approssimativa di 2 anni.

Blink Outdoor è concepita per resistere agli agenti atmosferici e aiutarti a proteggere la tua casa all’interno o all’esterno, con il sole o con la pioggia. […] Ricevi notifiche sul telefono quando la videocamera rileva del movimento e, grazie alla possibilità di personalizzare le zone di movimento dall’app Blink Home Monitor, potrai ricevere avvisi solo quando ce ne sarà bisogno.

I bundle Blink Outdoor garantiscono piena compatibilità anche con Alexa, consentendo quindi di vedere le immagini tanto da smartphone, quanto da qualsiasi Amazon Echo Show.