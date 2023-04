Blink Outoor +Blink Video Doorbell: risparmio di oltre 120€ su Amazon

Che sia per monitorare l’ufficio da remoto, per controllare l’ambiente domestico da smartphone o per un semplice occhio vigile su ambienti cari, i nuovi Blink rappresentano il passo avanti di Amazon nel mondo della videosorveglianza. Quest’oggi potreste approfittare di una grande offerta per portarvi a casa un esclusivo bundle a soli 127,99 euro invece di 249,98 euro. Lo sconto del 48% consente di risparmiare ben 122 euro per un pacchetto che include: 2 videocamere Blink Outdoor e una Blink Video Doorbell. L’offerta è irripetibile e vi consigliamo di non farvela scappare.

Blink Outoor +Blink Video Doorbell: bundle pazzesco

La Blink Outdoor è una telecamera Amazon connessa e pensata per l’esterno tanto da presentare un sistema senza fili, con alimentazione a batteria per una visione giorno e notte, della durata di circa 2 anni con 2 batterie AA al litio. Questa durata corrisponde a 5.882 secondi di Live View, 43.200 secondi di registrazione attivata dal movimento e 4.788 secondi di comunicazione bidirezionale.

Resistente agli agenti atmosferici, rileva i movimenti ed avvia così la propria azione di monitoraggio. La configurazione è estremamente semplice, consente interazioni con audio bidirezionale e permette di salvare le immagini su cloud attraverso un piano di sottoscrizione gratuito e a pagamento. Le immagini sono registrate in qualità HD 1080p (30 fotogrammi al secondo) e grazie alle riprese con infrarossi, il servizio è garantito anche in orario notturno e con complesse condizioni di luminosità.

Il Blink Video Doorbell, invece, è un campanello Smart con cui potrete rispondere alle persone fuori dalla vostra porta ovunque voi siate dallo smartphone, con video FullHD a 1080p di giorno e video a infrarossi di notte, e audio bidirezionale. Potrete anche ricevere una notifica ogni volta che viene rilevato un movimento o un visitatore suona il campanello. Collegando il dispositivo al sistema di cavi preesistente del vostro campanello o abbinandolo al Sync Module (venduto separatamente) potrete usufruire delle funzioni video in diretta e audio bidirezionale su richiesta. È ideale per qualsiasi casa e potrete usarlo anche in modalità wireless grazie alle due batterie AA incluse a lunga autonomia. Il nuovo sigillo interno del vano batteria garantisce una resistenza agli agenti atmosferici con un grado di protezione IP54.

Il pazzesco bundle con 2 Blink Outdoor e una Blink Video Doorbell, quindi, è disponibile su Amazon, solo per oggi, con uno sconto del 48% sul prezzo di listino. A soli 127,99 euro, con tanto di spese di spedizione gratuite e consegne rapidissime, non dovete farvelo scappare!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.