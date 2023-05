Blink Video Doorbell: il citofono intelligente da avere scontato del 35%

Avete sentito parlare del campanello intelligente Blink Video Doorbell, ma nonostante la curiosità vi è sempre sembrato troppo caro? Forse adesso è arrivato il momento adatto per comprarlo grazie alle offerte del giorno di Amazon. Il suo prezzo di listino di 69,99 euro scende a soli 45,49 euro. Affrettatevi non solo perché le offerte sono destinate a terminare presto, ma anche perché le scorte non sono infinite e il prezzo è molto vicino al suo minimo storico assoluto.

Blink Video Doorbell: estrema utilità per ogni abitazione

Con questo campanello Smart potrete rispondere alle persone fuori dalla vostra porta ovunque voi siate dallo smartphone, con video FullHD a 1080p di giorno e video a infrarossi di notte, e audio bidirezionale. Potrete anche ricevere una notifica ogni volta che viene rilevato un movimento o un visitatore suona il campanello. Collegando il dispositivo al sistema di cavi preesistente del vostro campanello o abbinandolo al Sync Module (venduto separatamente) potrete usufruire delle funzioni video in diretta e audio bidirezionale su richiesta.

Dopotutto è perfettamente ideale per qualsiasi casa e potrete usarlo anche in modalità wireless grazie alle due batterie AA incluse a lunga autonomia. Il nuovo sigillo interno del vano batteria garantisce una resistenza agli agenti atmosferici con un grado di protezione IP54. Infine potrete ricevere notifiche e rispondere ai visitatori con l’audio bidirezionale. Come se non bastasse quando Blink Video Doorbell è in modalità via cavo o è associato al Sync Module, potete semplicemente chiedere ad Alexa di rispondere al citofono al posto vostro.

Insomma, si tratta di un prodotto di altissima qualità e davvero molto utile che solo su Amazon potreste acquistare a 45,49 euro invece di 69,99 euro. Le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia con Amazon Prime.

