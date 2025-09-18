 Blocca i costi di luce e gas per un anno con Octopus Energy: attiva online senza vincoli
Octopus Energy offre luce 100% rinnovabile e gas a prezzi bloccati per 12 mesi. L'attivazione è veloce e online: hai tempo fino al 24 settembre.
Octopus Energy lancia una nuova promozione dedicata a coloro che vogliono unire risparmio, trasparenza e sostenibilità. Si chiama Octopus Fissa 12M e, come si può evincere dal nome, ti permette di bloccare per un intero anno i costi di luce (che è 100% rinnovabile) e gas. Il tutto senza vincoli contrattuali o penali. Puoi attivarla in meno di due minuti online, ma attenzione: la promozione è disponibile soltanto fino al 24 settembre a questi costi convenienti!

Octopus Energy, attivala ora online

I dettagli dell’offerta fissa Octopus Energy

L’offerta Octopus Energy ti garantisce prezzi stabili per un intero anno: così potrai proteggerti dalle oscillazioni di mercato. Per l’energia elettrica, proveniente al 100% da fonti rinnovabili, il prezzo della materia prima è fissato a 0,099 €/kWh, con costi di commercializzazione pari a 84 euro l’anno; per il gas, invece, la materia prima ha un costo di 0,433 €/Smc, con le stesse spese di commercializzazione.

Restano invece a parte i costi regolati dall’Autorità, come trasporto e gestione del contatore, oneri di sistema e imposte. La potenza del contatore elettrico e la classe di quello del gas resteranno le stesse del contratto attuale, ma potranno essere modificate in un secondo momento.

Costi fissi per un anno con Octopus Energy

Alla fine dell’anno promozionale avrai due opportunità: rinnovare il contratto con una nuova offerta fissa, oppure passare alla formula Flex. Octopus Energy unisce tre vantaggi fondamentali: energia elettrica 100% rinnovabile, costi della materia prima bloccati per un anno e libertà totale grazie all’assenza di vincoli. Inoltre, l’attivazione completamente online ti permette di risparmiare tempo. Approfittane subito, hai tempo fino al 24 settembre.

Pubblicato il 18 set 2025

Eleonora Busi
18 set 2025
