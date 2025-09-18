Blocca i costi di luce e gas per un anno con Octopus Energy: attiva online senza vincoli

Octopus Energy lancia una nuova promozione dedicata a coloro che vogliono unire risparmio, trasparenza e sostenibilità. Si chiama Octopus Fissa 12M e, come si può evincere dal nome, ti permette di bloccare per un intero anno i costi di luce (che è 100% rinnovabile) e gas. Il tutto senza vincoli contrattuali o penali. Puoi attivarla in meno di due minuti online, ma attenzione: la promozione è disponibile soltanto fino al 24 settembre a questi costi convenienti!

I dettagli dell’offerta fissa Octopus Energy

L’offerta Octopus Energy ti garantisce prezzi stabili per un intero anno: così potrai proteggerti dalle oscillazioni di mercato. Per l’energia elettrica, proveniente al 100% da fonti rinnovabili, il prezzo della materia prima è fissato a 0,099 €/kWh, con costi di commercializzazione pari a 84 euro l’anno; per il gas, invece, la materia prima ha un costo di 0,433 €/Smc, con le stesse spese di commercializzazione.

Restano invece a parte i costi regolati dall’Autorità, come trasporto e gestione del contatore, oneri di sistema e imposte. La potenza del contatore elettrico e la classe di quello del gas resteranno le stesse del contratto attuale, ma potranno essere modificate in un secondo momento.

Alla fine dell’anno promozionale avrai due opportunità: rinnovare il contratto con una nuova offerta fissa, oppure passare alla formula Flex. Octopus Energy unisce tre vantaggi fondamentali: energia elettrica 100% rinnovabile, costi della materia prima bloccati per un anno e libertà totale grazie all’assenza di vincoli. Inoltre, l’attivazione completamente online ti permette di risparmiare tempo. Approfittane subito, hai tempo fino al 24 settembre.