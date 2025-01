Blocca i furti d’identità prima che sia troppo tardi con questo semplice tool

In un mondo sempre più connesso, i furti di identità, accessi non autorizzati e violazioni della privacy sono rischi che possono trasformarsi in problemi concreti. Ma con Surfshark Alert tutto questo può essere evitato. Questo strumento avanzato, incluso nel pacchetto Surfshark One, consente di monitorare i dati sensibili e di agire rapidamente in caso di violazioni. Grazie alla promozione attualmente attiva, è possibile ottenere il piano biennale a soli 2,69€ al mese, con uno sconto dell’85%. Andiamo a scoprire più nel dettaglio come funziona questo tool e come protegge dai furti di identità.

Furti di identità: Surfshark Alert ti avvisa in tempo reale

Surfshark Alert è progettato per proteggere i tuoi dati personali dai furti di identità attraverso un monitoraggio continuo e approfondito. Le sue funzionalità principali includono:

Monitoraggio del dark web : rileva se le tue informazioni, come email o password, sono state esposte in database compromessi;

: rileva se le tue informazioni, come email o password, sono state esposte in database compromessi; Notifiche in tempo reale : ricevi avvisi immediati in caso di violazioni, consentendoti di agire prontamente;

: ricevi avvisi immediati in caso di violazioni, consentendoti di agire prontamente; Report dettagliati: fornisce una panoramica completa dello stato della tua sicurezza digitale, aiutandoti a prevenire minacce future.

Surfshark Alert è solo una parte del pacchetto Surfshark One, che include anche strumenti come una VPN illimitata per navigare in modo sicuro e anonimo, un antivirus avanzato per la protezione in tempo reale e un motore di ricerca privato per ricerche online senza tracciamenti pubblicitari.

Grazie alla promozione in corso, puoi accedere a tutte queste funzionalità per soli 2,69€ al mese, sottoscrivendo il piano biennale. Un investimento minimo per una protezione completa e costante della tua identità digitale. Visita il sito ufficiale di Surfshark per scoprire tutti i dettagli e attivare subito l’offerta. Con Surfshark Alert, la tua sicurezza online è sempre sotto controllo, in modo semplice ed efficace.