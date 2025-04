Blocca i tracker con ExpressVPN: attivala ora con il 60% di sconto

C’è una funzionalità di cui è dotata ExpressVPN che nello specifico serve a bloccare i tracker di app e siti web. Si chiama Threat Manager e permette agli utenti che lo utilizzano di riprendere il controllo sulle attività online e sul monitoraggio da parte delle aziende.

Questo strumento è incluso nel servizio messo a disposizione da ExpressVPN, che in questo momento è in sconto del 60% al prezzo di 4,87€ al mese per il piano biennale. In più, attivandola ora, si possono ottenere 4 mesi extra gratis in più.

Come funziona Threat Manager di ExpressVPN

Hai mai notato che dopo aver utilizzato un’app o visitato un sito web inizi a ricevere annunci pubblicitari correlati? Questo succede perché molte piattaforme, soprattutto le app, tracciano e condividono la tua attività con terze parti. Le informazioni raccolte vengono poi utilizzate per proporti contenuti e pubblicità personalizzate, spesso senza che tu ne sia consapevole o abbia dato il tuo consenso.

Oggi, diversi browser web popolari offrono funzionalità che limitano la comunicazione tra i siti web e le terze parti, riducendo la quantità di dati condivisi senza autorizzazione. Tuttavia, queste funzionalità non sono universali e spesso non si applicano alle app. Ed è qui che entra in gioco Threat Manager.

Questo strumento è progettato per lavorare insieme alla tua VPN, impedendo a tutte le app e siti web presenti sul tuo dispositivo di comunicare con terze parti specifiche, note per monitorare la tua attività online o per comportamenti dannosi. In questo modo, hai un maggiore controllo sulla tua privacy e su come i tuoi dati vengono utilizzati.

Threat Manager blocca le comunicazioni tra il tuo dispositivo e i server presenti nella blocklist di ExpressVPN, che include tracker e siti web dannosi. Questa lista viene regolarmente aggiornata per garantirti una protezione continua.

Per sfruttare questa funzionalità e accrescere la propria privacy online basta andare sul sito di ExpressVPN e usufruire della promozione per attivare l’abbonamento al servizio. Un piccolo investimento per assicurarsi un’esperienza sul web sicura.