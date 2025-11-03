Blocca la tua tariffa fino al 2027 con ENGIE Energia PuntoFisso

In un periodo in cui il costo dell’energia continua a variare, c’è un modo per restare al riparo dalle fluttuazioni. Con Energia PuntoFisso, ENGIE offre una soluzione per chi desidera tenere sotto controllo i costi energetici, senza temere oscillazioni di mercato. L’offerta, attivabile fino al 6 novembre 2025, fissa il prezzo di luce e gas per 24 mesi, garantendo una spesa prevedibile in ogni stagione.

Prezzi chiari, energia verde

Con Energia PuntoFisso puoi scegliere tra la tariffa monoraria, pari a 0,105 €/kWh, e la tariffa a fasce, con prezzi differenziati in base ai momenti della giornata: 0,1067 €/kWh nella fascia F1, 0,1139 €/kWh nella fascia F2 e 0,0965 €/kWh nella fascia F3. A questi si aggiungono uno sbilanciamento forfait di 0,002 €/kWh e una quota di commercializzazione di 72 €/anno. Per la fornitura di gas, ENGIE propone un prezzo di 0,3964 €/Smc, con un costo fisso di 72 euro l’anno più 0,0079 €/Smc. Tutte le tariffe sono trasparenti, facilmente consultabili e comprendono energia 100% rinnovabile, senza costi aggiuntivi.

La comodità del digitale, la sicurezza dell’esperienza ENGIE

Dalla sottoscrizione online alla bolletta digitale, tutto è progettato per essere semplice e immediato. Con l’App ENGIE Italia puoi controllare i consumi in tempo reale, gestire le bollette e comunicare direttamente con il servizio clienti. E se qualcosa non va, l’assistenza è disponibile in modo rapido e trasparente: 9 clienti su 10 si dichiarano soddisfatti.

Una scelta sostenibile e certificata

Ogni kWh fornito da ENGIE proviene da fonti rinnovabili, senza costi aggiuntivi. Un impegno che si affianca a progetti come la partnership con Fondazione Telethon, per sostenere la ricerca scientifica e contribuire a un futuro più equo e sostenibile. Inoltre, ENGIE è tra i “Top Qualità-Prezzo 2025” secondo l’Istituto Tedesco ITQF e riconosciuta da Consumerismo come operatore eccellente per trasparenza e rispetto dei diritti dei consumatori. Per conoscere l’offerta completa di ENGIE Energia PuntoFisso clicca qui.