Blocco di Beeper Mini: indagine della FCC su Apple?

Apple ha impedito agli utenti Android di accedere al servizio iMessage con l’app Beeper Mini. Secondo Brendan Carr, commissario della FCC (Federal Communications Commission), l’agenzia dovrebbe avviare un’indagine per verificare se l’azienda di Cupertino ha violato le regole su accessibilità, usabilità e compatibilità.

Beeper Mini è stata rilasciata all’inizio di dicembre 2023. Consentiva agli utenti Android di accedere al servizio iMessage, grazie al reverse engineering del protocollo. Le comunicazioni erano protette dalla crittografia end-to-end e i messaggi ricevuti dagli utenti Android venivano mostrati sull’iPhone con una bolla blu, invece di verde.

Qualche giorno dopo, Apple ha bloccato l’accesso al servizio. È quindi iniziato uno scontro tra la software house guidata da Eric Migicovsky e l’azienda di Cupertino. Beeper ha introdotto vari workaround, tra cui l’uso di Apple ID, Mac e iPhone, ma alla fine è stata costretta ad arrendersi (l’app è stata rimossa dal Google Play Store).

Alcuni politici statunitensi di entrambi gli schieramenti hanno chiesto al Dipartimento di Giustizia di avviare un’indagine sul comportamento di Apple. La FTC ha invece pubblicato un post che parla di interoperabilità, senza tuttavia nessun riferimento allo scontro tra Apple e Beeper.

Durante la State of the Net Conference, il commissario Brendan Carr ha chiesto alla FCC di avviare un’indagine per verificare la violazione delle regole su accessibilità, usabilità e compatibilità dei servizi di messaggistica.

Today, I called for the @FCC to investigate whether Apple violated our Part 14 rules by blocking Beeper Mini – an app that enabled interoperability between iOS & Android messaging.

Beeper bridged the “blue bubble – green bubble” divide that Apple maintains as part of a broader… pic.twitter.com/vxefQZKDXb

— Brendan Carr (@BrendanCarrFCC) February 12, 2024