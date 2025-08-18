 Blocco geografico, niente scherzi in vacanza: ecco come aggirarlo in pochi minuti
Vedersi rovinare la propria vacanza all’estero per colpa del blocco geografico può essere frustrante. Per blocco geografico intendiamo le restrizioni imposte dai provider di rete ai contenuti in streaming se ci si trova in un Paese diverso da quello in cui si risiede normalmente durante tutto l’anno.

Può capitare ad esempio di voler guardare un evento sportivo in diretta quando si rientra in hotel alla sera, salvo però ricevere il seguento errore sullo schermo dello smartphone o del computer: “Questo contenuto non è al momento disponibile nel tuo Paese”. E lo stesso discorso può essere fatto per gli episodi della propria serie preferita o per un programma televisivo in chiaro.

Come aggirare, dunque, il blocco geografico? La soluzione è attivare una VPN, il servizio che consente di bypassare le restrizioni dei provider di rete nazionali simulando una connessione dal proprio Paese. Nel caso specifico, basterà connettersi a un server VPN situato in Italia.

Tra le migliori VPN oggi disponibili sul mercato vi è Surfshark, che fin dal piano Starter, quello più economico, offre funzionalità aggiuntive oltre alla VPN. Una su tutte Alternative ID, tramite cui è possibile generare indirizzi e-mail e dati di contatto fake da utilizzare per registrarsi a uno o più siti web.

Con Surfshark VPN è inoltre possibile usufruire del blocco degli annunci pubblicitari presenti nei siti web, del tracciamento dei dati da parte di aziende di terze parti e della rotazione costante dell’indirizzo IP, al fine di diventare irrintracciabile online senza interrompere la connessione.

In questi giorni i piani della durata di due anni di Surfshark sono disponibili a partire da 1,99 euro al mese, per effetto dell’87% di sconto applicato al prezzo di listino. A tutto questo si aggiungono poi tre mesi extra di servizio in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni, a partire dalla data di acquisto.

Vai all’offerta di Surfshark

surfshark starter 1,99 euro offerta

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 18 ago 2025

Federico Pisanu
18 ago 2025
