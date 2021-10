Windows 11: la nuova interfaccia di Blocco Note (Notepad)

Alcune applicazioni preinstallate con il sistema operativo hanno già ricevuto un aggiornamento estetico con il rilascio di Windows 11, per altre il cambiamento avverrà più avanti. In questa seconda categoria c'è posto anche per il Blocco Note (o Notepad), che entro fine anno assumerà un look inedito così da abbracciare i principi del Fluent Design.

Windows 11: Blocco Note (Notepad) in Fluent Design

Le immagini della nuova interfaccia sono state condivise su Twitter, da una fonte interna a Microsoft, per poi essere in breve tempo eliminate. Fortunatamente, qualcuno le ha salvate, in modo da consentire a tutti di dar loro uno sguardo in anteprima. Gli screenshot riportati di seguito sono stati pubblicati dal sito Windows Latest.

Ci sono gli angoli arrotondati per la finestra e i menu, oltre a una maggiore spaziatura tra gli elementi e presumibilmente nuove animazioni. Previsto inoltre il supporto a Mica, l'effetto introdotto dalla software house con Windows 11 per creare uniformità tra lo sfondo delle applicazioni e quello del desktop.

In arrivo anche una nuova funzionalità per il Blocco Note: la pagina “Impostazioni” in cui definire il carattere di default e scegliere di attivare automaticamente l'ormai immancabile tema scuro.

Stando a quanto reso noto, l'aggiornamento per l'editor di test dovrebbe essere distribuito entro fine anno, direttamente attraverso Microsoft Store (come avviene dal mese di marzo, link al download), dunque non come parte di un update destinato al sistema operativo.