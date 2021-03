Windows 10 build 21337: Auto HDR e altre novità

A distanza di una settimana dalla precedente versione, Microsoft ha annunciato la disponibilità della build 21337 di Windows 10 per gli iscritti al canale Dev del programma Insider. La novità più interessante è Auto HDR per PC, una funzionalità disponibile sulle Xbox Series XS che migliora la qualità visiva dei vecchi giochi.

Auto HDR per PC e altre novità

La funzionalità Auto HDR permette di estendere il range cromatico dei giochi SDR DirectX 11 e 12. I miglioramenti non riguardano solo il colore, ma anche la luminosità e i dettagli delle immagini. L’opzione per attivare Auto HDR è visibile in Impostazioni PC > Schermo , dopo aver cliccato sul link Impostazioni di Windows HD Color . Ovviamente è necessario un monitor HDR e una scheda video adeguata (Microsoft non ha specificato i requisiti minimi).

La seconda novità riguarda File Explorer (Esplora File in italiano). Per impostazione predefinita l’utente vedrà uno spazio maggiore tra gli elementi. Il nuovo layout è stato pensato per i touch screen, ma è possibile ripristinare il layout classico tramite l’opzione “Usa modalità compatta”.

Interessanti novità anche per i desktop virtuali (Win+Tab). È possibile cambiare lo sfondo e ordinarli in base alle proprie esigenze, utilizzando il mouse (drag&drop), il menu contestuale (sposta a sinistra o sposta a destra) e la tastiera (Alt+Shift+freccia destra/sinistra).

Windows 10 build 21337 include infine una nuova icona per Notepad (Blocco note). L’app è stata “promossa” (è visibile direttamente nel menu Start, invece che nella cartella Accessori Windows) e può essere aggiornata tramite Microsoft Store. L’azienda di Redmond ha inoltre aggiunto due app nel sistema operativo, ovvero Windows Terminal e Power Automate Desktop.