Blockchain Innovation Manager si diventa: ecco come

Blockchain: rivoluzione o vaporware story? Sei pronto a farne la tua professione del futuro o la aggiri con circospezione, in attesa di capire se possa essere davvero una chiave di volta o meno? Di fronte ai grandi snodi della storia, del resto, non c'è spazio per l'ambivalenza: o si sale a bordo, o si perde il treno, a prescindere da dove questo treno sappia arrivare. Se il mondo Blockchain (Bitcoin ed Ethereum in particolare) ha catturato le tue attenzioni, però, è il momento di prendere una decisione e uno sconto dell'84% potrebbe essere un'ottima leva per facilitare la scelta.

Blockchain Innovation Manager: il corso

Il corso online per “Blockchain Innovation Manager” è disponibile su Udemy per soli 14,99 euro. 5 ore di video on-demand, 19 risorse scaricabili e tutto quel che occorre sapere per iniziare il proprio percorso (i cui approfondimenti dipenderanno dalle proprie attitudini, idee o necessità). Un corso aggiornato al 2021, dunque con tutte le nozioni più innovative del momento, a firma del docente Francesco Scullino.

Questi i tempi principali del corso:

Tutti i tipi di Blockchain e le loro principali caratteristiche

La tecnologia DLT (Distributed Ledger Tecnology)

La struttura e il funzionamento delle principali Blockchain Permissionless: Bitcoin ed Ethereum

Notarizzare, ovvero scrivere/registrare sulle Blockchain di Ethereum e Algorand

La Blockchain Algorand

Installare e utilizzare un Wallet per trasferire valore digitale e utilizzare Smart Contracts

Caricare ed eseguire Smart Contracts sulla main network di Ethereum utilizzando Remix e Solidity

Che cos'è la Tokenomics

Utilizzare gli esploratori di Blockchain

Applicazioni pratiche della Blockchain in settori strategici

Cosa si sta facendo in Italia e in Europa

Come la Blockchain può integrarsi nell'Internet of Things e nell'Artificial Intelligence

I possibili impatti della Blockchain nel tessuto economico e produttivo

I concetti e le nozioni teoriche e pratiche necessarie per diventare un BLOCKCHAIN INNOVATION MANAGER

Acquisirai le conoscenze e le competenze necessarie per svolgere la professione del Blockchain Innovation Manager, nell'attuale contesto lavorativo in cui già operi, oppure per proporti sul mercato del lavoro e intraprendere una professione totalmente nuova, della quale ci sarà sempre più bisogno nei prossimi anni. Apprenderai il funzionamento delle principali Blockchain permissionless, Bitcoin ed Ethereum, e capirai le differenze rispetto alle permissioned, pubbliche e private.

Un modo semplice, e decisamente low-cost, per salire a bordo ed aprirsi una porta sul futuro. Il corso è a disposizione ed oggi è disponibile a prezzo d'occasione. Ora tocca a te.