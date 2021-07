Blue Origin annuncia il nome del quarto passeggero

Come promesso, Blue Origin ha svelato il nome del quarto passeggero che salirà a bordo del razzo New Shepard insieme a Jeff Bezos, Mark Bezos e Wally Funk. A sorpresa non si tratta del vincitore dell'asta di giugno, ma di Oliver Daemen. Il lancio verrà trasmesso in diretta streaming a partire dalle ore 13:30 italiane del 20 luglio.

New Shepard: equipaggio al completo

Oliver Daemen sarà quindi il primo cliente pagante a volare nello spazio, dando così inizio al servizio commerciale di Blue Origin. Il 18enne olandese, che frequenterà l'università di Utrecht da settembre, è anche l'astronauta più giovane di sempre. Si tratta dunque di un altro record per l'azienda di Jeff Bezos, dato che Wally Funk (82 anni) sarà l'astronauta più anziana in assoluto. Daemen ha conseguito il diploma nel 2020 e ha interrotto momentaneamente gli studi per ottenere la licenza di pilota.

Nel comunicato stampa viene chiarito che il vincitore dell'asta (il nome non è stato svelato) ha chiesto di partecipare ad una futura missione. Un portavoce di Blue Origin ha dichiarato che Daemen aveva partecipato all'asta e doveva salire a bordo del New Shepard con il volo successivo. Non è nota la somma pagata, ma sarà sicuramente elevata. Il padre di Oliver è Joes Daemen, CEO e fondatore di Somerset Capital Partners.

Blue Origin ha recentemente ricevuto l'autorizzazione dalla FAA, quindi è tutto pronto per il lancio del 20 luglio. La capsula fissata alla sommità del New Shepard supererà la linea di Karman (100 Km) e ritornerà sulla Terra con l'aiuto di tre paracadute. La fondazione Club for the future ha donato una parte dei 28 milioni dell'asta a 19 organizzazioni non-profit.