Blue Origin: via libera per il lancio nello spazio

Richard Branson ha anticipato Jeff Bezos di 9 giorni, raggiungendo circa 86 Km di altitudine con la VSS Unity di Virgin Galactic. Blue Origin ha dovuto attendere l'autorizzazione della FAA (Federal Aviation Administration), ma ora l'ultimo ostacolo è stato superato. Il lancio del New Shepard è previsto per le ore 15:00 italiane del 20 luglio.

Dopo aver controllato i componenti hardware e software del New Shepard, Blue Origin ha ottenuto la licenza dalla FAA che permette di effettuare il primo volo spaziale con persone a bordo. Oltre a Jeff Bezos e a suo fratello Mark, ci saranno anche l'astronauta Wally Funk (82 anni) del programma Mercury 13 e un ignoto quarto passeggero che ha vinto l'asta del 12 giugno, donando 28 milioni di dollari alla fondazione Club for the Future.

Alla sommità del razzo New Shepard verrà fissata la capsula pressurizzata che ospiterà l'equipaggio. Circa 3 minuti dopo il lancio avverrà la separazione tra razzo e capsula. Il razzo ritornerà sulla Terra, mentre la capsula raggiungerà l'apogeo oltre la linea di Karman, sperando quindi i 100 Km di altitudine. La capsula inizierà la discesa e atterrerà nel deserto del Texas dopo circa 10 minuti con l'aiuto di tre paracaduti.

Prima del volo di Virgin Galactic, Blue Origin ha voluto evidenziare anche la VSS Unity di Richard Branson raggiungerà solo gli 86 Km di altitudine, quindi non ha in realtà volato nello spazio.

From the beginning, New Shepard was designed to fly above the Kármán line so none of our astronauts have an asterisk next to their name. For 96% of the world’s population, space begins 100 km up at the internationally recognized Kármán line. pic.twitter.com/QRoufBIrUJ

— Blue Origin (@blueorigin) July 9, 2021