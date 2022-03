Blue Origin: come guardare il lancio di oggi

La compagnia di Jeff Bezos, Blue Origin, lancerà con il suo razzo sei persone nella giornata di oggi, 31 marzo, alle ore 15.30 (ora italiana). Il veicolo New Shepard partirà dal Site One di lancio dell’azienda nel West Texas, e sarà visibile sul sito ufficiale della compagnia.

La diretta partirà circa un’ora prima, nella quale si parlerà della missione e di come funzionerà questa NS-20: dal numero potete capire che si tratta della ventesima missione del veicolo New Shepard, ma sarà solo il quarto per quanto riguarda la presenza di umani sul razzo.

New Shepard di Blue Origin parte oggi: ecco dove e come vederlo in diretta

L’equipaggio sarà formato da paganti: si tratta infatti di un volo privato e quindi i cinque ospiti pagheranno per salire in orbita. Si tratta di Marty Allen, businessman, Sharon Hagle e Marc Hagle, una coppia di filantropi, Jim Kitchen, professore e imprenditore, e George Nield, presidente della Commercial Space Technologies (nonché precedente amministratore associato per l’ufficio commerciale per i trasporti spaziali della Federal Aviation Administration, oltre che manager del Flight Integration Office del programma Shuttle della NASA. A loro si unirà anche un sesto membro: si tratta di Gary Lai, dipendente storico della Blue Origin e architetto capo del veicolo New Shepard.

L’ingresso di Gary Lai nasce dall’esigenza di riempire il sesto slot, precedentemente occupato dal comico di Saturday Night Live Pete Davidson, che si è dovuto tirare indietro a causa dello spostamento del lancio dal 23 marzo al 29 marzo. Pete Davidson sarebbe stato il VIP del volo, visto che gli altri due voli (il primo è da escludere in quanto hanno partecipato i fratelli Bezos, Wally Funk e Oliver Daemen) hanno tutti avuto una star all’interno: parliamo del protagonista di Star Trek, William Shatner a ottobre e Michael Strahan di “Good Morning America” a dicembre. Se quindi siete interessati a vedere la diretta, potete andare sul sito ufficiale e potrete vedere il video a partire da oggi alle 15.30 (anche se dalle 14.20 ci sarà un pre-show).