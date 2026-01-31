Blue Origin molla il turismo spaziale: destinazione Luna

Blue Origin ha deciso di fare una pausa dal business del turismo spaziale per miliardari annoiati. L’azienda di Jeff Bezos sospenderà i voli del razzo New Shepard per almeno due anni per concentrare tutte le risorse sulle missioni lunari.

Blue Origin punta tutto sulle missioni lunari

L’annuncio arriva a poche settimane dal terzo lancio previsto del mega-razzo New Glenn programmato per fine febbraio. Blue Origin aveva ipotizzato di sfruttare questo lancio per mandare il lander robotico sulla Luna, ma il veicolo è ancora in fase di test in Texas, al Johnson Space Center della NASA.

La decisione interrompe temporaneamente un programma che negli ultimi cinque anni ha portato passeggeri oltre i 100 km di quota, la linea di Kármán che segna convenzionalmente l’inizio dello spazio. Non l’orbita terrestre, attenzione. Solo abbastanza in alto da poter dire tecnicamente “sono stato nello spazio”.

Dall’insediamento del Presidente Donald Trump, la pressione sulla NASA per riportare gli astronauti sulla Luna entro la fine del suo secondo mandato è aumentata. Trump vuole bandiere americane sulla superficie lunare entro il 2029, possibilmente con il suo nome scritto sopra a lettere dorate… Questo scenario ha aperto la strada ad altre aziende, oltre a SpaceX, per competere per queste missioni.

Questa decisione riflette l’impegno di Blue Origin verso l’obiettivo nazionale di tornare sulla Luna e stabilire una presenza lunare permanente e sostenibile. , ha scritto l’azienda.

New Shepard: il razzo che non va abbastanza lontano

Blue Origin ha lanciato per la prima volta il razzo New Shepard oltre dieci anni fa. Divenne il primo vettore a raggiungere lo spazio e riatterrare in sicurezza sulla Terra. Un risultato impressionante, ma con un limite fondamentale. Il New Shepard non è mai stato progettato per raggiungere l’orbita terrestre, il Falcon 9 di SpaceX, sì.

La sua utilità è rimasta limitata ai voli turistici, che offrono ai passeggeri circa quattro minuti di assenza di gravità e una vista spettacolare prima di tornare giù, e alle missioni scientifiche. Quattro minuti. Il tempo di una canzone.

Il programma New Shepard era già stato sospeso nel 2022, dopo l’esplosione di un booster durante il volo. Per fortuna non c’erano persone a bordo. La capsula era stata espulsa correttamente, quindi i sistemi di sicurezza funzionavano. Ma il razzo è rimasto a terra fino alla fine del 2023 mentre Blue Origin lavorava per identificare e risolvere il problema.

Quindi questa non è tecnicamente la prima volta che il programma si ferma. La differenza è che ora Blue Origin ha deciso che mandare turisti nello spazio per quattro minuti non è abbastanza redditizio o strategico rispetto a competere per i contratti della NASA da miliardi di dollari.

New Glenn: il razzo che dovrebbe competere con SpaceX

La prossima scommessa di Blue Origin è New Glenn, molto più grande e ambizioso di New Shepard. Deve arrivare in orbita e competere con i Falcon di SpaceX. Il terzo lancio è previsto per fine febbraio, dopo i primi due che hanno dato risultati alterni.

New Glenn punta al riutilizzo parziale: il primo stadio dovrebbe atterrare su una piattaforma in mare, stile SpaceX. Se funziona, Blue Origin avrà un razzo vero, capace di lanciare satelliti, carichi pesanti e potenzialmente persone per missioni più lunghe di quattro minuti.

Il lander robotico lunare che Blue Origin vorrebbe inviare rappresenta un passo cruciale verso i contratti NASA. L’agenzia spaziale sta cercando partner commerciali per il programma Artemis. SpaceX ha già vinto contratti miliardari per sviluppare la versione lunare della Starship. E Blue Origin vuole la sua parte.