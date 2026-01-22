New Glenn: terzo lancio entro fine febbraio

Blue Origin ha annunciato che il terzo lancio del New Glenn è previsto entro fine febbraio dalla Cape Canaveral Space Force Station in Florida. Il razzo non trasporterà però il lander Blue Moon Mark 1. L’azienda di Jeff Bezos ha svelato ieri sera il concorrente di Starlink per clienti enterprise e governi.

Satellite di AST SpaceMobile sul New Glenn

Blue Origin ha completato con successo il secondo lancio il 13 novembre 2025 (missione NG-2). Il primo stadio del New Glenn è atterrato correttamente sulla nave drone Jacklyn nell’Oceano Atlantico, mentre il secondo stadio ha rilasciato nello spazio i due orbiter ESCAPADE della NASA.

L’azienda di Jef Bezos ha comunicato oggi che il terzo lancio (missione NG-3) è stata programmata per fine febbraio. A bordo del New Glenn ci sarà BlueBird 7, il secondo satellite di nuova generazione (Block 2) sviluppato da AST SpaceMobile. La startup del Texas ha sottoscritto un contratto con Blue Origin a metà novembre 2024. La costellazione BlueBird è un’altra concorrente di Starlink.

Verrà riutilizzato lo stesso booster (primo stadio) della missione NG-2. Contrariamente a quanto previsto, il razzo non rilascerà in orbita il Blue Moon Mark 1. Questo lander (senza equipaggio) dovrebbe arrivare sulla Luna. È attualmente in test al Johnson pace Center della NASA. Il “gemello” Blue Moon Mark 2 è stato scelto per portare due astronauti sulla Luna con la missione Artemis V.

Febbraio sarà un mese molto interessante per gli appassionati di missioni spaziali. Il 6 febbraio è previsto il lancio del razzo SLS (missione Artemis II), mentre il 15 febbraio toccherà alla missione Crew-12.