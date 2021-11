Blue Origin NS-19: sei astronauti nello spazio

Quasi contemporaneamente al lancio del razzo Falcon 9 di SpaceX per la missione DART, Blue Origin ha annunciato i nomi degli astronauti che prenderanno parte alla 19esima missione del New Shepard prevista il 9 dicembre. Per la prima volta a bordo della navicella fissata alla sommità del razzo ci saranno sei persone.

Blue Origin NS-19: equipaggio al completo

I primi 15 lanci del New Shepard sono stati effettuati senza equipaggio. Il primo con persone a bordo è avvenuto il 20 luglio. Si tratta della famosa missione NS-16, alla quale ha preso parte il fondatore di Blue Origin, ovvero Jeff Bezos. Nessun equipaggio nemmeno per la missione NS-17, ma solo varie strumentazioni per esperimenti scientifici. Con la missione NS-18 è stato invece stabilito un record che difficilmente verrà superato, in quanto l'azienda di Seattle ha portato nello spazio il 90enne William Shatner, l'attore che ha interpretato il Capitano Kirk in Star Trek.

Come detto, la missione NS-18 è prevista per il 9 dicembre. Il lancio potrà essere seguito in diretta streaming sul sito ufficiale a partire dalle ore 16:00. A bordo della navicella ci saranno sei persone. Una di esse è Laura Shepard Churchley, la figlia maggiore di Alan Shepard, il primo astronauta statunitense a volare nello spazio nel 1961 e il primo ad aver giocato a golf sulla Luna nel 1971 (missione Apollo 14).

Laura Shepard Churchley e Michael Strahan (ex giocatore di football americano e co-conduttore di Good Morning America) sono ospiti di Blue Origin, mentre gli altri quattro sono clienti paganti: Dylan Taylor (dirigente nel settore spaziale), Evan Dick (investitore), Lane Bess (fondatore di Bess Venture) e suo figlio Cameron Bess.