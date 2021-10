Bluehost WordPress Hosting: piano Basic in sconto a 2,55 Euro al mese

La creazione di un sito WordPress non è così facile, soprattutto perché è necessario innanzitutto acquistare una piattaforma di hosting su cui basare il proprio blog, negozio online o sito di qualsiasi tipologia. Questa necessità può essere soddisfatta a prezzi interessanti grazie a Bluehost, grazie al piano Basic in sconto a 2,55 Euro al mese per 36 mesi di utilizzo.

Bluehost WordPress Hosting: tutti gli sconti

Il piano Basic è senza dubbio il più interessante per coloro che vogliono approcciarsi alla creazione di un sito WordPress in maniera semplice, efficace e senza spese esagerate. Il servizio di hosting Bluehost include anche un pianificatore del sito per costruirlo rapidamente. In questo modo non dovrete fare molta fatica e non sarà necessario chiedere aiuto a chi ha già dimestichezza con la piattaforma.

Creare il vostro sito Web da zero sarà facilissimo. Bluehost permetterà di scegliere il nome del portale, controllare la disponibilità, personalizzare il design e molto altro ancora. Non manca persino un marketplace per accedere a centinaia di temi gratuiti e premium, ognuno con il suo stile. Se avrete dubbi d’ogni sorta durante la creazione del sito, inoltre, Bluehost offrirà supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Giungendo dunque ai prezzi scontati, il piano Basic da 36 mesi è in offerta a 2,55 Euro al mese contro i 7,77 Euro mensili di listino, IVA esclusa. In questo modo avrete accesso a un sito Web e a 50 GB di archiviazione su SSD, oltre al dominio gratuito per 1 anno.

Non mancano però altri piani alternativi, accessibili tramite il pulsante “Get Started” che troverete cliccando sui link sottostanti: