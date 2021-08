BlueJeans Events: nuove funzionalità per gli eventi virtuali

Il team al lavoro sulla piattaforma, acquisita lo scorso anno da Verizon, ha annunciato il debutto di nuove funzionalità per BlueJeans Events. Si tratta di caratteristiche studiate in modo da incrementare aumentare il coinvolgimento del pubblico partecipante agli eventi virtuali.

Le nuove funzionalità di BlueJeans Events

Un impegno, quello del gruppo statunitense, finalizzato a soddisfare le nuove esigenze emerse in ambito professionale. Da un'indagine condotta da Forrester Consulting, in merito alle strategie dei decision maker in materia di event marketing, emerge che il 66% delle aziende USA si sta impegnando per ottenere dagli eventi virtuali lo stesso successo che otterrebbe da eventi in presenza, mentre il 94% ha riscontrato problemi con il proprio software per la gestione delle attività virtuali/ibride . Queste le novità introdotte dalla piattaforma proprio per farvi fronte.