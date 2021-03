In tema di tecnologie per lo smart working, oggi Verizon annuncia il debutto di novità destinate alla soluzione BlueJeans Gateway per Microsoft Teams. L’obiettivo è quello di supportare le aziende impegnate in questo periodo a dover gestire riunioni e collaborazioni che coinvolgono sia lavoratori in presenza sia quelli da remoto.

Verizon migliora BlueJeans Gateway per Teams

Il sistema offre una soluzione di interoperabilità video in cloud connettendo l’infrastruttura hardware dei clienti e permettendo loro di partecipare ai meeting. Queste le nuove funzionalità: auto-join (i sistemi di sala abilitati per Gateway possono scegliere di partecipare automaticamente alle riunioni di Teams senza che si debba toccare alcun pulsante), supporto al video in qualità Full HD, miglioramenti della qualità video come la riduzione della pixelizzazione, integrazione del calendario Outlook in cloud, valutazione degli inviti Skype, China Premium Access (rete dedicata per gestire il traffico di videoconferenza in entrata e in uscita dalla Cina, accessibile a breve), supporto Spotlight (per mettere partecipante sotto il riflettore sullo schermo della stanza), miglioramento della modalità Mute e stringhe di composizione alternative personalizzate. Riportiamo di seguito il commento di Sampath Sowmyanarayan, President of Global Enterprise di Verizon Business.

La pandemia ha intensificato la necessità per le organizzazioni di disporre di soluzioni di collaboration di livello aziendale affinché le loro risorse che operano a livello globale possano rimanere in contatto e lavorare in modo più efficiente da ogni ambiente possibile. Questi ultimi aggiornamenti alla nostra offerta per la comunicazione avanzata (BlueJeans Gateway e la nuova piattaforma Operator Connect di Microsoft), semplificano ulteriormente il modo in cui le aziende possono implementare rapidamente soluzioni su larga scala per ottimizzare la connettività, sfruttare al massimo gli investimenti esistenti e un’infrastruttura di collaborazione a prova di futuro per soddisfare le esigenze più pressanti della modalità di lavoro ibrida.

Ancora, Microsoft ha scelto Verizon come partner per il lancio di Operator Connect, piattaforma che si occupa di crea una relazione di peering diretto fra Teams e la rete di trunking SIP di Verizon. In questo modo i clienti possono contare su una soluzione di telefonia end-to-end sicura nonché sull’automazione dei processi di provisioning e gestione.