Bluesky: 40 milioni di utenti e non mi piace

Bluesky ha raggiunto il traguardo dei 40 milioni di utenti e annunciato alcune novità per migliorare l’esperienza d’uso del servizio. Una di esse prevede la possibilità di indicare lo scarso gradimento per determinati contenuti tramite l’opzione “non mi piace”. L’azienda di Seattle ha inoltre anticipato varie modifiche relative alle risposte.

Novità in arrivo su Bluesky

Bluesky sottolinea che l’obiettivo è offrire agli utenti un luogo in cui è possibile avere migliori conversazioni. Una delle novità in arrivo riguarda la prossimità sociale. Un sistema attualmente in sviluppo consentirà di mappare i “quartieri sociali” che si formano sul social network, ovvero le connessioni tra persone che interagiscono spesso tra loro. Verrà quindi data priorità alle risposte di queste persone, rendendo le conversazioni più pertinenti.

Nei prossimi giorni verrà anche testata l’opzione “dislike” (non mi piace) per migliorare la personalizzazione in Discover e altri feed. Il sistema capirà quali tipi di post l’utente preferisce vedere meno e ridurrà anche la visibilità delle risposte di bassa qualità. I ​​”non mi piace” sono privati, quindi non sono visibili agli altri utenti.

Bluesky ha inoltre migliorato la rilevazione di risposte indesiderate (tossiche, fuori argomento, spam) che avranno quindi meno visibilità in thread, risultati di ricerca e notifiche.

Un altro test riguarda il pulsante Rispondi. Invece di aprire direttamente la finestra di scrittura (composer) mostrerà prima l’intera discussione. Ciò evita di scrivere risposte fuori contesto o ridondanti.

È infine previsto un aggiornamento delle impostazioni relative alle risposte. Bluesky migliorerà il design e aggiungerà un’opzione di modifica nel composer dei post per semplificare l’accesso e l’uso. Una migliore visibilità consentirà di evitare risposte indesiderate.

Ulteriori novità verranno annunciate nei prossimi mesi, tenendo conto dei feedback ricevuti dagli utenti.