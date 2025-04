Bluesky blocca gli account su ordine dei governi?

Secondo un recente report della Freedom of Expression Association, Bluesky ha bloccato 72 account in seguito alla richiesta delle autorità turche. Molti cittadini avevano abbandonato X proprio per sfuggire alla censura governativa e ora temono lo stesso risultato. Fortunatamente è possibile sfruttare una scappatoia.

Basta usare un’app di terze parti

In base al report, Bluesky ha bloccato l’accesso a 59 account, dopo aver ricevuto una richiesta dal governo per proteggere la sicurezza nazionale e l’ordine pubblico. Non è noto invece il motivo che ha portato alle restrizioni per gli altri 19 account.

In seguito all’arresto del sindaco di Instanbul sono iniziate le proteste dei cittadini turchi. Come già fatto in passato, il governo ha iniziato ad applicare la censura ai social media. X ha ricevuto richieste di blocco per diversi account, ma non ha rispettato l’ordine presentando un ricorso alla Corte Costituzionale.

Nonostante ciò, molti utenti hanno abbandonato X per passare a Bluesky. Il governo turco ha quindi inviato una richiesta simile che Bluesky ha rispettato applicando le cosiddette etichette geografiche. In pratica, gli account sono ancora online, ma non sono visibili ai cittadini turchi. Questo però è vero solo per l’app ufficiale del social network.

Grazie al protocollo AT, gli utenti possono accedere a Bluesky tramite app di terze parti che non sono obbligate a rispettare le stesse regole di moderazione. Skeets, Ouranos, Deer.social, Skywalker e altre app non usano le etichette geografiche, quindi gli account nascosti da Bluesky sono visibili ai cittadini turchi.

Queste app hanno pochi utenti, per cui sono al momento immuni alle censure governative. Deer.social permette di impostare la posizione geografica, evitando il blocco. In pratica è come avere una VPN integrata.