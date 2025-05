Bluesky inizia la verifica degli account

Bluesky ha annunciato l’inizio del processo di verifica degli account, inizialmente riservato ad un numero limitato di organizzazioni. Gli utenti interessati a ricevere il badge blu possono inviare la richiesta tramite form dedicato. Lo stesso form può essere usato per diventare Trusted Verifier.

Verifica autenticità dell’account

Lo sopo principale della verifica è quello di impedire le impersonificazioni, ovvero l’uso non autorizzato dell’identità. Questo era lo stesso scopo originario di Twitter, ma con l’arrivo di Elon Musk è sufficiente pagare l’abbonamento Premium. Bluesky applicherà il badge blu dopo aver esaminato la richiesta per gli account “autentici e degni di nota“. Non è chiaro però quali siano i criteri utilizzati.

L’account deve essere attivo, completo (biografia, immagine del profilo e altro) e sicuro (autenticazione in due fattori). L’account deve appartenere ad una persona reale o ad un’azienda registrata. Durante la procedura viene chiesto di scegliere una categoria di utente (giornalista, atleta, politico e altre).

Bluesky afferma che terrà conto di vari fattori, come “riconoscimento professionale, copertura mediatica in pubblicazioni, presenza su piattaforme di riferimento credibili o altre prove di interesse pubblico“. I criteri di verifica possono cambiare in base ai feedback ricevuti. I Trusted Verifier sono invece organizzazioni indipendenti di terze parti che possono verificare direttamente gli account.

Sarà ancora disponibile la verifica tradizionale, ovvero impostando un nome di dominio come username. Il sistema usato da Deer.Social è più democratico, in quanto ogni utente può verificare gli altri, garantendo l’autenticità dell’account.