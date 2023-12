Bluesky: interfaccia web pubblica e nuovo logo

Come promesso a fine novembre, Bluesky ha annunciato l’interfaccia web che permette a tutti di visualizzare i post pubblici. Serve ovviamente la registrazione per scrivere e commentare, quindi occorre l’iscrizione alla waitlist e un codice di invito. L’azienda, nata da un progetto sviluppato da dipendenti di X (all’epoca Twitter), ha inoltre svelato il nuovo logo.

Nuovo logo e interfaccia web

Il logo precedente di Bluesky era semplicemente il cielo blu con le nuvole. Jay Graber, responsabile del progetto, scrive che il simbolo della farfalla è stato scelto perché molto utenti usano l’emoji corrispondente per indicare i loro handles. Il nome Bluesky, inizialmente un “segnaposto”, simboleggia invece il social network aperto.

Bluesky è una piattaforma decentralizzata grazie al protocollo AT (Authenticated Transfer). Chiunque può creare un’altra piattaforma compatibile e accedere agli stessi contenuti e interagire con gli stessi amici. La software house ha promesso il supporto per il fediverso, ma non è chiaro se e come avverrà l’integrazione con Mastodon (che usa il più popolare protocollo ActivityPub).

Per visualizzare profili e post (questo è l’account ufficiale) e per effettuare una ricerca non è necessario il login, sia da browser che da app (Android e iOS). Tutti i profili sono pubblici per impostazione predefinita, ma è possibile renderli invisibili agli utenti che non effettuano l’accesso (opt-out). In ogni caso, l’opzione è valida solo per le versioni web e mobile di Bluesky (non per altre app) e non serve per rendere privato il profilo.