Bluesky: moderazione più aggressiva e novità

Bluesky ha annunciato un’applicazione più aggressiva delle azioni di moderazione per garantire conversazioni più “salutari”. L’azienda di Seattle ha inoltre svelato alcune funzionalità che verranno introdotte nelle prossime settimane. Infine ha comunicato le modifiche alle linee guida sulla base dei feedback ricevuti.

Più restrizioni per gli account

Bluesky scrive che il dibattito pubblico sui social media è diventato tossico e divisivo. I social network tradizionali alimentano polarizzazione e indignazione perché forniscono contenuti agli utenti attraverso un unico algoritmo centralizzato, ottimizzato per introiti pubblicitari e coinvolgimento.

L’obiettivo di Bluesky è invece offrire uno spazio per conversazioni più salutari consentendo agli utenti di avere il controllo del feed. Ad esempio, le citazioni (usate spesso per molestare gli utenti) possono essere disattivate. Nonostante ciò rimangono ancora molti problemi dei social media tradizionali.

I post che degradano la qualità delle conversazioni e violano le linee guida rappresentano una piccola percentuale della rete, ma attirano molta attenzione e hanno un impatto negativo sulla community. Bluesky ha quindi deciso di intensificare le restrizioni per gli account. In pratica, gli utenti riceveranno meno avvisi prima della disattivazione dell’account.

Le linee guida verranno aggiornate per chiarire meglio le violazioni. In base agli oltre 14.000 feedback ricevuti, Bluesky aggiornerà le linee guida considerando quattro principi e eliminerà termini troppi vaghi e confusionari. La nuova versione verrà applicata il 15 ottobre.

L’azienda ha infine anticipato due nuove funzionalità in arrivo. La modalità Zen potrà essere impostata come predefinita dagli utenti che vogliono un’esperienza social più tranquilla. Verranno inoltre forniti suggerimenti su come avviare conversazioni più costruttive. Ulteriori dettagli arriveranno nelle prossime settimane.