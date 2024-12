Bluesky+, l'abbonamento premium di Bluesky sta per arrivare

Bluesky, il rivale più agguerrito di X, a cui ha soffiato moltissimi utenti e celebrità, ha in cantiere un nuovo modello di business basato sugli abbonamenti. L’azienda ne aveva già parlato lo scorso ottobre, in occasione dell’annuncio del round di finanziamento Serie A da 15 milioni di dollari. Ora, su GitHub sono comparsi dei mockup che svelano alcuni dettagli del futuro abbonamento Bluesky+, insieme a una lista di possibili funzionalità premium.

Abbonamento premium Bluesky+: funzionalità esclusive, dall’upload video HD ai badge di verifica

Anche se Bluesky precisa che l’elenco mostrato nei mockup è solo una bozza e che le feature a pagamento potrebbero cambiare prima del lancio, ci sono buone ragioni per credere che almeno alcune di queste siano effettivamente in considerazione per Bluesky+.

Tra le funzionalità premium citate nei mockup troviamo:

Upload video di qualità superiore;

Personalizzazione del profilo (colori, cornici avatar);

Icone dell’app personalizzate;

Badge “Bluesky+” sul profilo;

Traduzione inline dei post;

Analisi dei post;

Cartelle di segnalibri.

Badge verificati a pagamento anche su Bluesky?

Un aspetto particolarmente interessante è che Bluesky+ potrebbe offrire la verifica del profilo (badge) come parte dell’abbonamento. Di recente, l’azienda aveva parlato dei suoi piani per la verifica, spiegando come la natura aperta della sua rete potrebbe rendere il sistema molto diverso dalla verifica a pagamento offerta da X e Meta. Sarebbe curioso, quindi, se anche Bluesky decidesse di mettere i suoi strumenti di verifica dietro una sorta di paywall.

Prezzi e tempistiche ancora da definire

Il mockup indica un prezzo di 8 dollari al mese o 72 dollari all’anno per Bluesky+, ma anche questo non è definitivo. L’ingegnere software di Bluesky Dan Abramov, ex di Meta, ha messo in guardia gli utenti: “Alcune di queste funzionalità probabilmente ci saranno, ma non considerate questa lista come definitiva. Annunceremo l’elenco effettivo quando il lavoro sarà più avanzato“.

Abramov ha anche chiarito che l’etichetta “in arrivo” non significa nulla, essendo solo un test del trattamento grafico per le funzionalità future.

Altre possibili fonti di guadagno per Bluesky

Gli abbonamenti non sono l’unico modello che Bluesky sta considerando. Il CEO Jay Graber ha accennato ad altri possibili modi per generare entrate, come la vendita di nomi di dominio, un marketplace di algoritmi e persino la pubblicità.

Insomma, Bluesky sembra determinata a trovare un modello di business sostenibile per la sua piattaforma social, e l’abbonamento premium potrebbe essere solo una delle tante strade che l’azienda percorrerà in futuro.