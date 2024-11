Bluesky, niente spunta blu di verifica per gli account

Bluesky, in rapida crescita (ha da poco superato i 20 milioni di utenti) e costruita sui principi del web aperto, ha rivelato in una diretta che il suo approccio alla verifica degli account degli utenti sarà diverso dai servizi esistenti, come Meta e X.

Join us for another livestream with COO @rose.bsky.team and CTO @pfrazee.com, where they'll share team updates, the story of how Bluesky began, and what’s next. Plus, a special guest appearance from @flavorflav.bsky.social! 🎉Today 11/25 @ 5 pm PT / 8 pm ET / 1 am GMT / 10am JST — Bluesky (@bsky.app) 2024-11-25T21:52:30.840Z

Bluesky, nuovo approccio alla verifica degli account senza spunta blu

Siamo abituati a vedere la famosa spunta blu accanto ai nomi di celebrità, politici e influencer sui social network più popolari. Ma chi decide chi merita questo status? Finora, il potere è sempre stato nelle mani di pochi colossi tecnologici. Bluesky vuole cambiare le carte in tavola, proponendo un sistema in cui più fornitori di verifica coesistono per soddisfare le esigenze di una comunità variegata.

Immaginate un mondo in cui non solo Bluesky, ma anche altre app e servizi possono offrire la propria verifica, basata su criteri specifici e trasparenti. Ad esempio, un’università potrebbe verificare i propri studenti, mentre un fan club potrebbe certificare l’appartenenza dei suoi membri più fedeli. Le possibilità sono infinite e il controllo non sarebbe più appannaggio di un’unica entità.

Una ventata di democrazia nel caos dei social?

L’idea di Bluesky arriva in un momento in cui i social network tradizionali stanno affrontando non poche criticità legate alla verifica degli account. Basti pensare al caos generato dalla decisione di X di permettere a chiunque di “comprarsi” il badge blu, scatenando un’ondata di account falsi e troll.

La visione di Bluesky, al contrario, punta a creare un ecosistema più democratico e trasparente, dove le regole del gioco sono scritte dalla comunità stessa. Non più un sistema a due livelli, ma un ambiente in cui tutti hanno la possibilità di far verificare la propria identità secondo criteri chiari e condivisi.

Naturalmente, la strada verso questa rivoluzione non è priva di ostacoli. Come fare in modo che gli utenti non si confondano di fronte ai tanti badge di verifica? Come garantire che le app di terze parti sulla piattaforma adottino standard comuni? Sono domande che il team di Jack Dorsey dovrà affrontare nei prossimi mesi e anni.