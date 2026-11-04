Bluetooth 7.0 accelera con HDT: velocità, efficienza e affidabilità

Passerà ancora qualche tempo prima di avere tra le mani dispositivi e accessori compatibili con Bluetooth 7.0. L’organizzazione che gestisce lo sviluppo dello standard (Bluetooth Special Interest Group) prosegue nel lavoro necessario a definirne le caratteristiche e a favorirne l’implementazione. L’ultima novità su questo fronte è appena stata annunciata ed è rappresentata dall’adozione formale della tecnologia High Data Throughput. Vediamo di cosa si tratta e da quando la vedremo in azione.

Bluetooth 7.0 con High Data Throughput

Abbreviata con la sigla HDT, è quella che abiliterà un trasferimento dati più rapido, una capacità maggiore nella gestione delle informazioni, una migliore efficienza energetica e un’affidabilità incrementata. Queste le parole di Neville Meijers, CEO.

In quanto standard wireless più diffuso al mondo, la tecnologia Bluetooth si è evoluta costantemente per rispondere alle crescenti esigenze di un mondo sempre più connesso.

A livello di specifiche, High Data Throughput incrementa il bitrate massimo supportato fino a 7,5 Mbps, quasi quadruplicando quello dell’attuale Bluetooth LE. I benefici sono previsti non solo nei dispositivi destinati al mercato consumer come smartphone, auricolari e speaker, ma anche nei contesti commerciali e industriali.

Oggi siamo letteralmente circondati da apparecchi che fanno leva su questa tecnologia wireless per comunicare tra loro, per interfacciarsi togliendo di mezzo i cavi e per scambiare informazioni. Si pensi a quelli della domotica, ad esempio: ormai in una casa ce ne sono decine. Un po’ come avviene con il Wi-Fi, aumentare l’efficienza e ridurre le latenze è quasi più importante della sola velocità di trasferimento.

Secondo la previsione di Bluetooth SIG, vedremo HDT in circolazione a partire dal 2027, integrata inizialmente nelle soluzioni audio premium, supportando la riproduzione di flussi lossless e multicanale.

È da precisare che si tratta di una funzionalità opzionale. Significa che non tutti i dispositivi compatibili con la versione 7.0 dello standard saranno in grado di gestirla.