Bluetooth e WiFI per il proiettore nativo 1080p FULL HD portatile (-57%)

Piccolo, facile da usare e con risoluzione avanzata per goderti streaming e non solo come se fossi al cinema. La differenza? Lo fai direttamente a casa tua sul divano o in terrazza con amici e famiglia questa estate. Il proiettore portatile è un dispositivo di cui non fare a meno se sei amante di queste situazioni.

Non ne hai mai avuto uno? Non avere dubbi: questo modello che ho scovato ha immagini nitide e colori splendenti. Approfitta dello sconto a tempo su Amazon per risparmiare il 57%. Non un ribasso da poco, sicuramente, il prezzo scende a soli 99,99€.

Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime attivi.

Proiettore 1080p con dimensioni compatte e qualità super

Le dimensioni ridotte del proiettore sono uno dei suoi punti di forza. Quando non lo usi lo puoi conservare e mettere in un mobiletto senza problemi, inoltre è facile da portare in giro se vuoi prestarlo o usarlo altrove.

La qualità è il secondo punto forte di questo dispositivo. Dotato di funzioni e tecnologie di ultima generazione rende le immagini sbiadite in terza elementare un ricordo che resta tale. Infatti la luminosità è avanzata per colori che diventano vivide e scene ch ti gusti a suon di popcorn. Non è da dimenticare la risoluzione nativa 1080p ossia Full HD.

Pensa che con Bluetooth e WiFi colleghi qualunque dispositivo in una mossa e senza cavi. Hai anche a disposizione le entrate per TV Stick, Console gaming e tutto il resto.

Con una dimensione di proiezione che raggiunge i 300 pollici, non puoi che innamorarti.

Collegati al volo su Amazon dove lo sconto del 57% rendere questo proiettore WiFi e Bluetooth un acquisto sicuro. A soli 99,99€ diventa tuo con un click.

Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime attivi.