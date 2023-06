A soli 84€ metti questo Mini PC sulla scrivania

BMAX B1 Plus è tra i migliori affari di oggi su Amazon, da non lasciarsi sfuggire: solo 84,99 euro per il Mini PC con caratteristiche adatte a gestire le operazioni base della produttività quotidiana, ma non solo, anche l’intrattenimento multimediale e la navigazione. Tutto ciò che bisogna fare per approfittare dell’occasione è attivare il coupon dedicato proposto dall’e-commerce, ottenendo così uno sconto immediato di 45 euro.

Occasione Mini PC: il coupon per BMAX B1 Plus

Tra le specifiche tecniche integrate segnaliamo la presenza del processore Intel Celeron N3350 con GPU Intel UHD Graphics 500, 6 GB di RAM, 64 GB di memoria interna per l’archiviazione dei dati (espandibile con unità SSD M.2 2280 come mostrato nell’immagine qui sotto), slot microSD, Wi-Fi dual band e Bluetooth 4.2 per la connettività wireless, porte USB 3.0 e 2.0, uscite video HDMI e VGA, Ethernet e jack audio. Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Pro con licenza ufficiale Microsoft per la ricezione puntuale degli aggiornamenti rilasciati. Per conoscere altri dettagli è possibile visitare la scheda del prodotto.

Come già scritto in apertura, la promozione in corso permette di acquistare BMAX B1 Plus al prezzo finale di soli 84,99 euro, grazie al coupon sconto da 45 euro che è possibile attivare in un click. Sono inclusi nella confezione anche un cavo HDMI, la staffa metallica per chi desidera montarlo dietro allo schermo, la guida per l’utente e l’alimentatore.

È in grado di gestire il collegamento simultaneo a due monitor con supporto alla risoluzione 4K, una peculiarità che strizza l’occhio ai più esigenti in termini di intrattenimento multimediale. Vale infine la pena segnalare che Amazon garantisce la spedizione gratuita: la disponibilità del Mini PC è immediata e, chi effettua subito l’ordine, già domani lo potrà mettere sulla scrivania.

