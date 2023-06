Solo 161 euro e questo notebook BMAX è tuo

Non sempre un comparto hardware di ultima generazione è necessario: per un notebook con prestazioni sufficienti a gestire le operazioni base della produttività, la navigazione, lo studio e l’intrattenimento multimediale, oggi sono sufficienti 161,49 euro. È quanto richiesto da Amazon con l’offerta che propone il modello BMAX MaxBook S14 A al suo prezzo minimo storico.

BMAX MaxBook S14 A: il notebook è l’occasione di oggi

Ecco quali sono le specifiche tecniche integrate: display da 14 pollici con risoluzione Full HD (1920×1080 pixel), processore Intel Celeron N3350 con GPU ‎Intel HD Graphics 500, 6 GB di RAM, unità SSD da 256 GB per l’archiviazione dei dati (espansibile fino a 1 TB), Wi-Fi, Bluetooth, tastiera full-size, ampio touchpad, webcam con microfono, porte USB 3.0, jack audio, uscita video mini-HDMI, slot microSD e autonomia elevata. Per tutti gli altri dettagli consultare la scheda del prodotto.

Al suo prezzo minimo storico di 161,49 euro, grazie all’offerta di Amazon in corso, BMAX MaxBook S14 A può rivelarsi per molti l’occasione giusta da non lasciarsi sfuggire.

Chi lo ordina subito, riceverà il notebook già lunedì con spedizione gratuita e consegna a domicilio senza alcuna spesa aggiuntiva.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.