BMAX Y13 Pro: un ottimo laptop a un PREZZACCIO

L'etichetta di laptop va parecchio stretta a BMAX MaxBook Y13 Pro, considerando le tante modalità di utilizzo consentite dalla presenza di uno schermo tattile e di un design versatile. Prima di addentrarci nei dettagli per capire cosa lo rende adatto allo studio così come alla produttività, segnaliamo che oggi si trova in forte sconto su Amazon.

BMAX MaxBook Y13 Pro è l'occasione di oggi su Amazon

Ecco le più importanti specifiche tecniche: display touch da 13,3 pollici con risoluzione Full HD (1920×1080 pixel) e pannello IPS, processore Intel Core m5-6Y54, GPU Intel HD Graphics 515 di nona generazione, 8 GB di RAM LPDDR4, unità SSD da 256 GB per lo storage, porta USB-C, tastiera retroilluminata, WiFi dual band, Bluetooth, webcam con microfono integrato, altoparlanti, case realizzato interamente in metallo con spessore ridotto a soli 14,7 mm e peso di 1,2 Kg. Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 con licenza ufficiale. Se hai bisogno di altre informazioni, le puoi consultare tutte nella scheda del prodotto.

Oggi hai la possibilità di allungare le mani su BMAX MaxBook Y13 Pro al prezzo di soli 382,49 euro invece di 459,99 euro come da listino, approfittando di uno sconto pari a quasi 80,00 euro. La disponibilità è immediata, così come la consegna a domicilio con spedizione gratuita, gestita direttamente da Amazon.